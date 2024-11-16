Хотим свадьбу: трое молодых и одиноких психологов из Владивостока ищут молодоженов

Posted 16 ноября, 06:14
Published 16 ноября, 06:14
Modified 18 ноября, 02:07
Updated 18 ноября, 02:07
Трое молодых людей разместили в сети объявление: они ищут свадьбу во Владивостоке или окрестностях.
По словам авторов, им по 20 лет, и все трое учатся в университете на психологии. Ни они сами, ни их друзья и знакомые пока не спешат узаконить отношения со своими вторыми половинками, а погулять на свадьбе очень хочется.
В обмен на приглашение они готовы предложить интересные разговоры на высокоинтеллектуальные темы, а также прийти нарядными и отпраздновать еще ярче, чем родственники молодоженов.
Тем, кто хочет пышную свадьбу, но пока не нашел, кого позвать кроме самых близких, стоит поторопиться — может быть, уже скоро ребята будут нарасхват.