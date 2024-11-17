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Posted 17 ноября, 07:20

Published 17 ноября, 07:20

Modified 18 ноября, 02:05

Updated 18 ноября, 02:05

Возгорание автомобиля ликвидировали в Большом Камне

Потушили оперативно: огнеборцам удалось предотвратить распространение огня в Приморье

17 ноября 2024, 07:20

Возгорание автомобиля ликвидировали в Большом Камне

Сюжет
МЧС
Микрогрузавик выгорел частично, взрыва баллонов удалось избежать — в Большом Камне ликвидировали возгорание автомобиля.

На улице Академика Курчатова в Большом Камне произошло возгорание микрогрузовика, в кузове которого находился опасный груз. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы.

На момент прибытия пожарных горели ацетиленовые баллоны в кузове автомобиля. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около двух квадратных метров, транспортное средство повреждено огнём частично. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мужчину, который грозился взорвать газовые баллоны во Владивостоке задержали полицейские. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по данному факту.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Новости#Большой Камень#МЧС#Фото#Пожары
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