Крупный микрорайон Владивостока получит выезд на объездную дорогу — работы начаты

Дорога, связывающая эти районы города с объездной трассой, по сути состоит из двух объектов: съезд-выезд на трассу «Аэропорт — остров Русский» и дорога как таковая. Все они были включены в мастер-план развития Владивостока, а средства на строительство город получил, благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту.