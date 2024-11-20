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Posted 20 ноября, 10:21

Published 20 ноября, 10:21

Modified 20 ноября, 10:21

Updated 20 ноября, 10:21

ПЦБК расширяет сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

ПЦБК расширяет сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

20 ноября 2024, 10:21
Фото: ПЦБК.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения» состоялась в Петербурге на полях международной выставки PulpFor 2024. Организаторами сессии стали Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

Сессия объединила ученых и экспертов отраслей целлюлозно-бумажного и химического производства.

Как сообщает properm.ru, основной темой обсуждения стало взаимодействие между химической и целлюлозно-бумажной промышленностью с учетом изменений на отечественном рынке. В 2022 году западные поставщики ушли из РФ, поэтому отечественные компании начали искать варианты импортозамещения и развивать локальные технологии.

По мнению, озвученному гендиректором ПЦБК Юрием Марковым, совместная работа с химпромом откроет перспективы для разработки инновационных технологий и специализированной продукции.

«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — сказал специалист.

Участники мероприятия обсуждали нужды ЦБК и работу химических предприятий. Делегаты от компании «Химпром», вышедшей на рынок химии для ЦБП, представили самые новые разработки. Также присутствующие обсудили проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников мероприятия — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

Представители Пермской ЦБК презентовали на выставке компании современную продукцию — макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки и современные решения в сфере автоматизации. Спикеры ПЦБК рассказали о вариантах использования искусственного интеллекта на предприятии: от выбора резюме соискателей и оптимизации рабочих процессов до анализа простоев производственной техники.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» признана очень важным событием в новых экономических условиях. Мероприятие выполнило роль площадки для укрепления сотрудничества между целлюлозно-бумажной и химической отраслями.

#Общество
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