ПЦБК расширяет сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

Posted 20 ноября, 10:21
Published 20 ноября, 10:21
Modified 20 ноября, 10:21
Updated 20 ноября, 10:21
Сессия объединила ученых и экспертов отраслей целлюлозно-бумажного и химического производства.
Как сообщает properm.ru, основной темой обсуждения стало взаимодействие между химической и целлюлозно-бумажной промышленностью с учетом изменений на отечественном рынке. В 2022 году западные поставщики ушли из РФ, поэтому отечественные компании начали искать варианты импортозамещения и развивать локальные технологии.
По мнению, озвученному гендиректором ПЦБК Юрием Марковым, совместная работа с химпромом откроет перспективы для разработки инновационных технологий и специализированной продукции.
«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — сказал специалист.
Участники мероприятия обсуждали нужды ЦБК и работу химических предприятий. Делегаты от компании «Химпром», вышедшей на рынок химии для ЦБП, представили самые новые разработки. Также присутствующие обсудили проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников мероприятия — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
Представители Пермской ЦБК презентовали на выставке компании современную продукцию — макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки и современные решения в сфере автоматизации. Спикеры ПЦБК рассказали о вариантах использования искусственного интеллекта на предприятии: от выбора резюме соискателей и оптимизации рабочих процессов до анализа простоев производственной техники.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» признана очень важным событием в новых экономических условиях. Мероприятие выполнило роль площадки для укрепления сотрудничества между целлюлозно-бумажной и химической отраслями.