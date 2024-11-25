Не официальное мероприятие, а дружеский девичник: В Приморье отметили День матери

«Им мы стараемся уделить особое внимание. Скромные, хрупкие, но такие сильные женщины. На их плечи легло не просто бремя: воспитывать, поддерживать детей, стать им и мамой и папой и нести ответственность за семью. Помимо официальных мероприятий, партийцы навещают такие семьи и лично. Накануне к нам в исполком приехала многодетная мама из с. Преображение. Вместе с руководителем исполкома партии Ольгой Лакомой, мы подарили им подарки, поговорили по душам, и вручили партийный значок „Семья медведей“, который символизирует единство семьи.