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Posted 25 ноября, 02:23

Published 25 ноября, 02:23

Modified 25 ноября, 02:25

Updated 25 ноября, 02:25

Не официальное мероприятие, а дружеский девичник: В Приморье отметили День матери

Не официальное мероприятие, а дружеский девичник: В Приморье отметили День матери

25 ноября 2024, 02:23
Фото: primorsk.er.ru.
На форуме матерей приняли участие представительницы общественных объединений Приморья

На территории креативного пространства «Молодёжь Приморья» собрались более 50 участников, чтобы в дружеской обстановке обсудить важные вопросы, касающиеся материнства.

«Когда мамы объединяются все вместе — это мощный фундамент для скреп любви, нежности, всепрощения и заботы. Семья — это островок безопасности, и женщина выполняет здесь роль утешительницы и вдохновительницы. Она — источник нашей собственной жизни и продолжения в детях», — подчеркнула в своём выступлении региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», лидер регионального отделения «Матери России» Татьяна Заболотная.

В чем главная задача материнства, как сохранить баланс между семьей и карьерой и, как справедливо разделить любовь и внимание между всеми детьми. На эти и другие темы рассуждали спикеры и гости мероприятия. Живой диалог, личные истории, дружеские советы — в такой атмосфере прошел форум, после чего виновниц торжества наградили благодарственными письмами губернатора, министерства труда и социальной политики Приморья, местного отделения «Матери России».

День Матери в Приморье отметили с размахом. Накануне прошло мероприятие в Фонде защитников Отечества, где слова поддержки и признания в свой адрес слушали женщины, потерявшие супругов на СВО.

«Им мы стараемся уделить особое внимание. Скромные, хрупкие, но такие сильные женщины. На их плечи легло не просто бремя: воспитывать, поддерживать детей, стать им и мамой и папой и нести ответственность за семью. Помимо официальных мероприятий, партийцы навещают такие семьи и лично. Накануне к нам в исполком приехала многодетная мама из с. Преображение. Вместе с руководителем исполкома партии Ольгой Лакомой, мы подарили им подарки, поговорили по душам, и вручили партийный значок „Семья медведей“, который символизирует единство семьи.

Вместе с тем, участники СВО передают трогательные поздравления своим женам, матерям, прямо из зоны СВО. Так, через «Единую Россию» свои пожелания супруге и теще передал боец добровольческого отряда «Тигр».

«Желаю здоровья, пусть наши девчонки слушаются вас! Я очень счастлив, что в моей жизни появились вы, и я надеюсь, что достоин быть членом этой семьи. Я вас люблю и уважаю. Не сомневайтесь — мы победим!», — говорится в видео-заметке.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил важность поддержки семей с детьми.

«В Приморье действуют 33 социальных меры, которые охватывают 132 тысячи семей с детьми. В этом году на эти цели из краевого бюджета направлено 11 миллиардов рублей. Особое внимание — многодетным семьям, для них предусмотрены 27 мер материальной и нематериальной поддержки, и в 2025 году планируется расширить этот список.

Мама дарит жизнь детям и становится верной спутницей, надежным тылом для любящего мужа. Ради тех, кто ждет дома, наши земляки встали на защиту Родины. Приморцы достойно несут службу на специальной военной операции, а краевое Правительство всеми силами поддерживает их жен и детей. Вы, дорогие женщины, своей преданностью и верой приближаете долгожданную Победу!», — подчеркнул губернатор.

Отметим, в приоритете «Единой России» и народной программы партии всесторонняя поддержка бойцов, членов их семей. Для этого партия на всех уровнях сотрудничает с общественными организациями, собирает гумпомощь, протягивает руку помощи семьям СВО.

#Общество#Приморье#Новости#Многодетные семьи#Единая Россия#Гуманитарная помощь
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