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Posted 26 ноября, 11:12

Published 26 ноября, 11:12

Modified 26 ноября, 11:20

Updated 26 ноября, 11:20

Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей

Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей

26 ноября 2024, 11:12
Сюжет
Дети
С приближением Нового года в Приморье активно обсуждают вопрос о традиционных подарках для детей от губернатора. Как обычно, власти стараются сделать так, чтобы презенты состояли из продукции местных производителей.

Губернатор Приморья подтвердил, что дети получат традиционные новогодние подарки. Власти рассматривают возможность дополнить сладкие наборы свежими фруктами.

«Мы рассматриваем возможность включить в подарки фрукты и сладости от местных компаний. Детям много не надо, и я уверен, что они будут рады сладкому сюрпризу», — поделился Кожемяко.

По словам губернатора, детям не требуется большое количество сладостей, но важно, чтобы подарок принес им радость.Говоря о личных ожиданиях от наступающего праздника, глава региона подчеркнул важность бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в новогодние дни, что является приоритетной задачей для руководителей всех уровней и ресурсоснабжающих организаций.

#Общество#Приморский край#Новости#Дети#Новый год#Губернатор#Фрукты#Подарки#Местные производители
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