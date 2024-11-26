Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать

Posted 26 ноября, 10:56
Published 26 ноября, 10:56
Modified 26 ноября, 11:10
Updated 26 ноября, 11:10
— Территория общественного самоуправления — это хорошая программа, — сказал Олег Кожемяко. — Когда мы только её начинали, люди не очень верили в возможности ТОСов, но сегодня, когда программа работает третий год, у жителей края появилось понимание: есть возможности добиться изменения своей территории собственными силами, получив необходимый грант от правительства Приморского края.
Поэтому ТОСы растут, растут и денежные вливания. Сейчас у нас порядка 600 заявок на территории общественного самоуправления. И мы намерены увеличивать финансирование программы до двух с половиной миллионов рублей на один грант.
Также Олег Кожемяко напомнил, что в Приморье работают и другие программы благоустройства: «1000 дворов», «Комфортная городская среда» и другие.
— ТОСы работают качественно, проекты воплощаются в жизнь основательно, с верным подходом, часто в два этапа, чтобы сделать надолго и правильно, — отметил глава региона. — В бюджете края заложены на гранты денежные средства — около 250 миллионов рублей. Я думаю, что где-то в декабре мы проведем слет ТОСов. Думаю, что после проведения форума сумма грантов будет увеличена до 420 миллионов в совокупности.
Олег Кожемяко обратился к приморцам: создавайте ТОСы, с их помощью изменяйте ту среду, в которой вы живете. А правительство края поможет.