Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать

— ТОСы работают качественно, проекты воплощаются в жизнь основательно, с верным подходом, часто в два этапа, чтобы сделать надолго и правильно, — отметил глава региона. — В бюджете края заложены на гранты денежные средства — около 250 миллионов рублей. Я думаю, что где-то в декабре мы проведем слет ТОСов. Думаю, что после проведения форума сумма грантов будет увеличена до 420 миллионов в совокупности.