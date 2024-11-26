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Posted 26 ноября, 10:25

Published 26 ноября, 10:25

Modified 26 ноября, 10:39

Updated 26 ноября, 10:39

Об изменениях в работе общественного транспорта заявил губернатор Приморья

Олег Кожемяко объявил о готовящейся «автобусной реформе» в Приморье

26 ноября 2024, 10:25

Об изменениях в работе общественного транспорта заявил губернатор Приморья

Сюжет
Общественный транспорт
В прямом эфире Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, что уже в 2025 году на территории региона начнется «автобусная» перезагрузка, которая должна сделать работу общественного транспорта бесперебойной и доступной в каждом муниципалитете региона.

Проблема работы общественного транспорта актуальна на всей территории Приморья, об этом шла речь в ходе «Прямого разговора с Олегом Кожемяко». Глава региона подчеркнул, что особенно остро она стоит в дальневосточной столице.

«Несмотря на то, что администрация закупает новые автобусы и троллейбусы, но есть еще проблемы нехватки водителей, связанные с низкой заработной платой. Оплата труда водителя автобуса не должна быть ниже 100 тысяч рублей. И такое решение на уровне мэрии было принято, произведено повышение. И люди пошли, уже принят 21 водитель», — отметил глава региона.

Необходимо и по муниципальным образованиям наладить автобусное сообщение, чтобы человек мог даже из отдаленного населенного пункта доехать до районного центра, а сделав там все свои дела, вернуться обратно.

«Для этого мы будем помогать муниципальным образованиям наладить эти процессы, закупить автобусы», — добавил Олег Кожемяко.

И подчеркнул, что работа в этом направлении начнется в 2025 году, планируется, что в 2026-м работа общественного транспорта, в том числе на междугородном сообщении наладится. Это касается, в том числе и проблемы, когда водитель отказывается совершать концевой маршрут, если в салоне только один пассажир. Глава региона заверил, что это тоже будет изменено.

Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона.

#Общество#Приморский край#Новости#Общественный транспорт#Олег Кожемяко#Муниципалитеты#Прямой разговор#Прямой эфир#Жители Приморья
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