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Posted 27 ноября, 07:01

Published 27 ноября, 07:01

Modified 27 ноября, 07:01

Updated 27 ноября, 07:01

Вячеслав Квон опроверг фейки про детали его встречи с жителями Кневичей

Вячеслав Квон опроверг фейки про детали его встречи с жителями Кневичей

27 ноября 2024, 07:01
Фото: zr.media.
Сюжет
Пробки
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон оказался в центре скандала из-за искажения его слов в СМИ. Журналисты утверждают, что мэр посоветовал жителям просто «ходить пешком» из-за пробок, однако оригинальная аудиозапись показывает другую картину.

На прошлой неделе в ряде медиа появилась информация о том, что Вячеслав Квон якобы посоветовал жителям Артема отказаться от транспорта из-за пробок, заявив: «Ходите пешком».

Тем не менее, журналисты из «Восток-Медиа» предоставили оригинальную аудиозапись встречи мэра с жителями Кневичей, где Квон на самом деле говорил о планировании времени и необходимости выезжать заранее. Он подчеркнул:

«Да, пробки — это издержки цивилизации. К этому нужно быть терпимее — выбирать режим, раньше выезжать… Я, правда, хожу пешком от места, где я живу, до работы. Выхожу раньше, занимает 55 минут. Если кто-то где-то опаздывает, нужно планировать».

Искажение слов произошло после того, как одно из официальных СМИ неправильно интерпретировало его высказывания, ссылаясь на местного блогера. В результате фраза Квона была вырвана из контекста и передана в искаженном виде.

Мэр Вячеслав Квон регулярно проводит встречи с горожанами, активно работая над улучшением условий жизни в Артеме. Его слова были искажены, что привело к волне недопонимания в информационном пространстве. Тем временем, в городе продолжается активная работа над различными проектами, что свидетельствует о стремлении мэра улучшать инфраструктуру и условия жизни для всех жителей.

#Общество#Новости#СМИ#Пробки#Вячеслав Квон#Артем#Журналистика
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