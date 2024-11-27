Posted 27 ноября, 07:01
Published 27 ноября, 07:01
Modified 27 ноября, 07:01
Updated 27 ноября, 07:01
На прошлой неделе в ряде медиа появилась информация о том, что Вячеслав Квон якобы посоветовал жителям Артема отказаться от транспорта из-за пробок, заявив: «Ходите пешком».
Тем не менее, журналисты из «Восток-Медиа» предоставили оригинальную аудиозапись встречи мэра с жителями Кневичей, где Квон на самом деле говорил о планировании времени и необходимости выезжать заранее. Он подчеркнул:
«Да, пробки — это издержки цивилизации. К этому нужно быть терпимее — выбирать режим, раньше выезжать… Я, правда, хожу пешком от места, где я живу, до работы. Выхожу раньше, занимает 55 минут. Если кто-то где-то опаздывает, нужно планировать».
Искажение слов произошло после того, как одно из официальных СМИ неправильно интерпретировало его высказывания, ссылаясь на местного блогера. В результате фраза Квона была вырвана из контекста и передана в искаженном виде.
Мэр Вячеслав Квон регулярно проводит встречи с горожанами, активно работая над улучшением условий жизни в Артеме. Его слова были искажены, что привело к волне недопонимания в информационном пространстве. Тем временем, в городе продолжается активная работа над различными проектами, что свидетельствует о стремлении мэра улучшать инфраструктуру и условия жизни для всех жителей.