Мэр Вячеслав Квон регулярно проводит встречи с горожанами, активно работая над улучшением условий жизни в Артеме. Его слова были искажены, что привело к волне недопонимания в информационном пространстве. Тем временем, в городе продолжается активная работа над различными проектами, что свидетельствует о стремлении мэра улучшать инфраструктуру и условия жизни для всех жителей.