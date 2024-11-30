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Posted 30 ноября, 06:12

Published 30 ноября, 06:12

Modified 1 декабря, 05:08

Updated 1 декабря, 05:08

Выставка «Хранители традиций» (0+) открылась в Приморской картинной галерее

Фабрика и гнездо великих талантов — юбилей отмечает уникальное учреждение в Приморье

30 ноября 2024, 06:12

Выставка «Хранители традиций» (0+) открылась в Приморской картинной галерее

Сюжет
Выставка
«Хранители традиций» (0+) — так называется выставка, открывшаяся в залах Приморской краевой картинной галереи. Она посвящена 80-летию Приморского краевого художественного колледжа.

Более сотни картин художников, окончивших в разное время Приморский художественный колледж и ставших прекрасными мастерами, известными далеко за пределами родного края и даже ДФО, представлены в экспозиции. Каждый из авторов внёс весомый вклад как в процесс становления и развития училища, так и в историю искусства Приморья и Дальнего Востока. А особенно важно то, что каждая картина имеет свой яркий и неповторимый почерк.

С открытием прекрасной выставки поздравила Приморскую краевую картинную галерею министр культуры и архивного дела Елена Бронникова. Она пожелала молодым педагогам и студентам Приморского краевого художественного колледжа успехов в творчестве.

— Сколько замечательных мастеров, окончивших Владивостокское художественное училище, вышли из его стен педагогами, мастерами и работают в разных направлениях. Важно, что на выставке представлены как работы наших мэтров, так и начинающих художников. Коллекции приморского искусства составляют большую часть нашего собрания, и мы очень гордимся нашими художниками», — сказала Алёна Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи. — То зерно, которое было посеяно, выросло и принесло прекрасные плоды, которые мы видим в работах, представленных на выставке.

Отметим, что Алёна Даценко также является выпускницей колледжа.

80 лет это учебное заведение воспитывает, пестует, растит замечательных талантливых людей. Не все становятся известными художниками, но любовь к искусству, к родному краю, к традициям русской художественной школы в своих сердцах несут все выпускники училища. И выставка «Хранители традиций» — самое яркое тому доказательство.

#Культура#Приморский край#Владивосток#Новости#Выставка#Приморская государственная картинная галерея
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