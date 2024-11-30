Фабрика и гнездо великих талантов — юбилей отмечает уникальное учреждение в Приморье

Более сотни картин художников, окончивших в разное время Приморский художественный колледж и ставших прекрасными мастерами, известными далеко за пределами родного края и даже ДФО, представлены в экспозиции. Каждый из авторов внёс весомый вклад как в процесс становления и развития училища, так и в историю искусства Приморья и Дальнего Востока. А особенно важно то, что каждая картина имеет свой яркий и неповторимый почерк.