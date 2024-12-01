Олег Кожемяко: «Единая Россия» играет самую важную роль в консолидации общества

Партия — это, прежде всего, активные и неравнодушные люди, которые каждый день работают на результат — улучшение жизни жителей России и, конечно, Приморского края. Вы выполняете важную миссию — выступаете связующим звеном между людьми на местах и органами власти. Проблемы, которые вы обозначаете, трансформируются в решения и принятые законопроекты на высшем уровне.