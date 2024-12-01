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Posted 30 ноября, 23:25

Published 30 ноября, 23:25

Modified 2 декабря, 00:26

Updated 2 декабря, 00:26

Олег Кожемяко: «Единая Россия» играет самую важную роль в консолидации общества

Олег Кожемяко: «Единая Россия» играет самую важную роль в консолидации общества

30 ноября 2024, 23:25
Фото: Правительство Приморья.
Сюжет
Губернатор
Поздравление лидера краевых единороссов, губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днём рождения партии

«Уважаемые однопартийцы! „Единая Россия“ отмечает 23 годовщину своего основания.

Партия играет самую важную роль в консолидации общества. В самые тяжелые для страны времена она продолжает оставаться вместе со своим народом. Все первичные отделения ежедневно доказывают это, собирая и отправляя помощь жителям новых регионов, Курской области и нашим бойцам.

Партия — это, прежде всего, активные и неравнодушные люди, которые каждый день работают на результат — улучшение жизни жителей России и, конечно, Приморского края. Вы выполняете важную миссию — выступаете связующим звеном между людьми на местах и органами власти. Проблемы, которые вы обозначаете, трансформируются в решения и принятые законопроекты на высшем уровне.

Подчеркну, мы принимаем вызовы своего непростого времени и готовы с достоинством ответить на каждый из них!

Желаю успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах и дальнейших побед! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и успехов!»

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Здоровье#Единая Россия#Помощь#Губернатор#Регионы#Олег Кожемяко#Курская область#Поздравление#День рождения#Законопроекты
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