Олег Кожемяко: «Единая Россия» играет самую важную роль в консолидации общества

Posted 30 ноября, 23:25
Published 30 ноября, 23:25
Modified 2 декабря, 00:26
Updated 2 декабря, 00:26
«Уважаемые однопартийцы! „Единая Россия“ отмечает 23 годовщину своего основания.
Партия играет самую важную роль в консолидации общества. В самые тяжелые для страны времена она продолжает оставаться вместе со своим народом. Все первичные отделения ежедневно доказывают это, собирая и отправляя помощь жителям новых регионов, Курской области и нашим бойцам.
Партия — это, прежде всего, активные и неравнодушные люди, которые каждый день работают на результат — улучшение жизни жителей России и, конечно, Приморского края. Вы выполняете важную миссию — выступаете связующим звеном между людьми на местах и органами власти. Проблемы, которые вы обозначаете, трансформируются в решения и принятые законопроекты на высшем уровне.
Подчеркну, мы принимаем вызовы своего непростого времени и готовы с достоинством ответить на каждый из них!
Желаю успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах и дальнейших побед! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и успехов!»