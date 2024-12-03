Людмила Талабаева поддержала акцию «Коробка храбрости»

Posted 3 декабря, 06:16
Published 3 декабря, 06:16
Modified 3 декабря, 06:16
Updated 3 декабря, 06:16
В рамках Декады добрых дел, приуроченной ко Дню рождения партии, представитель Совета Федерации РФ от Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в акции. Она положила в коробку храбрости наборы для творчества: альбомы, краски и карандаши, пазлы и мозаику, а также другие игрушки. Разнообразные подарки предназначены для детей всех возрастов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.
«Некоторые ребята находятся в больницах по несколько лет. Они проходят сложное лечение, и нуждаются в поддержке особенно в новогодние праздники. Партия всегда уделяет большое внимание таким детям, и цель акции — порадовать таких детей, подарить им улыбку, дать возможность отвлечься от неприятных медицинских процедур и последствий своей болезни», — подчеркнула сенатор РФ Людмила Талабаева.
В акции традиционно принимают участие сенаторы РФ и депутаты всех уровней, предприниматели, органы власти и неравнодушные жители Приморья. Ежегодно количество людей, готовых поддержать партийную «Коробку храбрости», увеличивается.
У приморцев есть возможность присоединиться к акции до 6 декабря. Во Владивостоке пункт сбора расположен на базе регионального исполкома «Единой России» по адресу: ул. Алеутская, д. 16. В акции принимают участие и другие населённые пункты. Узнать адрес местного отделения партии можно на сайте.
Куклы и машинки, творческие наборы, конструкторы и пазлы — все «призы за смелость» передадут в больницы ближе к новогодним праздникам.