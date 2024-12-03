zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:16

Published 3 декабря, 06:16

Modified 3 декабря, 06:16

Updated 3 декабря, 06:16

Людмила Талабаева поддержала акцию «Коробка храбрости»

Людмила Талабаева поддержала акцию «Коробка храбрости»

3 декабря 2024, 06:16
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Дети
Благотворительная акция сторонников «Единой России» продолжается в Приморском крае

В рамках Декады добрых дел, приуроченной ко Дню рождения партии, представитель Совета Федерации РФ от Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в акции. Она положила в коробку храбрости наборы для творчества: альбомы, краски и карандаши, пазлы и мозаику, а также другие игрушки. Разнообразные подарки предназначены для детей всех возрастов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

«Некоторые ребята находятся в больницах по несколько лет. Они проходят сложное лечение, и нуждаются в поддержке особенно в новогодние праздники. Партия всегда уделяет большое внимание таким детям, и цель акции — порадовать таких детей, подарить им улыбку, дать возможность отвлечься от неприятных медицинских процедур и последствий своей болезни», — подчеркнула сенатор РФ Людмила Талабаева.

В акции традиционно принимают участие сенаторы РФ и депутаты всех уровней, предприниматели, органы власти и неравнодушные жители Приморья. Ежегодно количество людей, готовых поддержать партийную «Коробку храбрости», увеличивается.

У приморцев есть возможность присоединиться к акции до 6 декабря. Во Владивостоке пункт сбора расположен на базе регионального исполкома «Единой России» по адресу: ул. Алеутская, д. 16. В акции принимают участие и другие населённые пункты. Узнать адрес местного отделения партии можно на сайте.

Куклы и машинки, творческие наборы, конструкторы и пазлы — все «призы за смелость» передадут в больницы ближе к новогодним праздникам.

#Общество#Приморский край#Новости#Дети#Новый год#Акция#Благотворительность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика