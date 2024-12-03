Людмила Талабаева поддержала акцию «Коробка храбрости»

В рамках Декады добрых дел, приуроченной ко Дню рождения партии, представитель Совета Федерации РФ от Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в акции. Она положила в коробку храбрости наборы для творчества: альбомы, краски и карандаши, пазлы и мозаику, а также другие игрушки. Разнообразные подарки предназначены для детей всех возрастов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.