Приморская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате России по кикбоксингу

С 26 ноября по 1 декабря в Кемерово прошли захватывающие поединки лучших спортсменов страны на главном событии спортивного сезона — Чемпионате России по кикбоксингу 2024. В соревнованиях приняли участие более 500 кикбоксеров из 53 регионов страны. Приморские кикбоксеры, среди которых Олеся Булдакова, Артём Бутко, Сергей Новиков, Ульяна Садовая, достойно представили родной регион.