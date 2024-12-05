Приморская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате России по кикбоксингу

Posted 5 декабря, 07:41
Published 5 декабря, 07:41
Modified 5 декабря, 07:43
Updated 5 декабря, 07:43
С 26 ноября по 1 декабря в Кемерово прошли захватывающие поединки лучших спортсменов страны на главном событии спортивного сезона — Чемпионате России по кикбоксингу 2024. В соревнованиях приняли участие более 500 кикбоксеров из 53 регионов страны. Приморские кикбоксеры, среди которых Олеся Булдакова, Артём Бутко, Сергей Новиков, Ульяна Садовая, достойно представили родной регион.
Как рассказали в Приморской федерации кикбоксинга, это главный старт спортивного сезона для взрослых спортсменов. Булдакова Олеся из Владивостока, воспитанница спортивной школы «Бастион», показала высокий класс, одержав яркую победу и став чемпионкой России 2024 года в дисциплине лоу-кик.
«В полуфинале Олеся уверенно выиграла представительницу Краснодарского края и в финале победила представительницу питерской школы. Олеся долго, год от года, на протяжении шести лет, шла к этому почетному титулу чемпионки России. Была бронзовым призером чемпионата России, а в прошлом году выиграла Кубок России. Это очень большой труд. Мы все очень ею гордимся и желаем Олесе дальнейших успехов», — отметил директор Федерации кикбоксинга Приморского края Артем Янчев.
Соревнования стали отборочными в сборную страны, которая примет участие в международных турнирах.
«Приятно видеть отличные результаты наших спортсменов, как они продолжают завоевывать новые ступеньки спортивного пьедестала. Хочется от всей души поздравить Олесю с заслуженной победой, а также поздравить и поблагодарить ее наставника — заслуженного тренера России Юрия Ивановича Бородий за великолепную подготовку спортсменки. Ребята нашей сборной команды получили колоссальный опыт на соревнованиях такого уровня. И я уверен, что впереди их ждут новые победы», — отметил краевой депутат, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края Александр Захаров.
Отметим, «Единая Россия» всячески поддерживает развитие спорта. В рамках народной программы партии строятся детские спортивные объекты, ремонтируются спортзалы. Под эгидой партпроектов «Детский спорт» и «Za Самбо» в крае проходят спортивные соревнования и другие мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта.