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Posted 7 декабря, 07:09

Published 7 декабря, 07:09

Modified 9 декабря, 08:43

Updated 9 декабря, 08:43

Трех человек спасли из огня в Арсеньеве в Приморском крае

Трех человек спасли из огня в Арсеньеве в Приморском крае

7 декабря 2024, 07:09
Сюжет
Пожар
Серьезный пожар случился в Приморском крае. Из горящего дома в Арсеньеве спасли трех человек.

В Арсеньеве вчера, 6 декабря, произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Балабина. Пожар был зафиксирован в 21:02, и уже через 8 минут на место прибыли огнеборцы. На момент их прибытия с балкона 4-го этажа шел дым, а в квартире горели личные вещи. Задымление наблюдалось также на 4 и 5 этажах подъезда.

Спасатели МЧС России использовали спасательное устройство для вывода 62-летнего мужчины из горящей квартиры. Дым проникал через вентиляцию в квартиру выше, и с балкона этой квартиры при помощи автолестницы спасли мужчину и женщину.

В результате пожара квартира на 4 этаже была повреждена огнем на площади около 8 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Новости#Пожар#Спасатели#Арсеньев#Огонь#Спасение#Дым#МЧС России
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