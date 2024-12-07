Трех человек спасли из огня в Арсеньеве в Приморском крае

В Арсеньеве вчера, 6 декабря, произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Балабина. Пожар был зафиксирован в 21:02, и уже через 8 минут на место прибыли огнеборцы. На момент их прибытия с балкона 4-го этажа шел дым, а в квартире горели личные вещи. Задымление наблюдалось также на 4 и 5 этажах подъезда.