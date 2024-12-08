zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 23:13

Published 7 декабря, 23:13

Modified 7 декабря, 23:13

Updated 7 декабря, 23:13

Скандал с исчезновением младенца в роддоме в Приморье прогремел на всю Россию

Забрали у матери и отдали чужим людям: младенец исчез в роддоме в Приморье

7 декабря 2024, 23:13

Скандал с исчезновением младенца в роддоме в Приморье прогремел на всю Россию

Новорождённого забрали у матери в Приморском крае и отдали бездетной семье. Спустя 12 лет женщина, у которой отняли ребенка, рассказала об истории в телеэфире. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае.

В эфире федерального телеканала обсуждались тревожные случаи, связанные с возможными преступлениями в отношении новорожденных.

В программе рассказали историю женщины, которая 12 лет назад родила ребенка в этом медицинском учреждении. Ей сообщили, что ее новорожденная дочь скончалась, однако, по мнению матери, врачи незаконно передали ее ребенка бездетной семье.

Возможно, что это не единичный случай: пострадавшая рассказала, что в роддоме могут иметь место и другие подобные инциденты. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

В связи с серьезностью обвинений, глава ведомства дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Александру Кузьмичеву организовать процессуальную проверку и представить доклад о доводах, изложенных в сюжете. Следственные органы тщательно изучат все обстоятельства дела и примут необходимые меры для защиты прав граждан.

#Приморский край#Новости#Проверка#Роддом#Новорожденные#Преступления#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика