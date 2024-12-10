Массовый забег «Восстание с дивана» прошел в Уссурийске

Перед стартом разминку для уссурийцев провёл депутат Законодательного Собрания Приморского края, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров. Он пожелал всем участникам акции добра и позитивного настроения, а также напомнил о важности занятий спортом и здорового образа жизни. Упражнения на растяжку, простые и динамичные движения, ритмичная музыка, отличная погода, прибавили позитива и радостного настроения каждому.