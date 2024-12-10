Массовый забег «Восстание с дивана» прошел в Уссурийске

Posted 10 декабря, 05:10
Published 10 декабря, 05:10
Modified 10 декабря, 05:10
Updated 10 декабря, 05:10
Организатор мероприятия — местная телекомпания. Участникам акции необходимо было преодолеть дистанцию в 2,5 километра.
Перед стартом разминку для уссурийцев провёл депутат Законодательного Собрания Приморского края, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров. Он пожелал всем участникам акции добра и позитивного настроения, а также напомнил о важности занятий спортом и здорового образа жизни. Упражнения на растяжку, простые и динамичные движения, ритмичная музыка, отличная погода, прибавили позитива и радостного настроения каждому.
Взрослые и дети устраивали фотосессии с Дедами Морозами, Снегурочками, Снеговиками и другими сказочными персонажами. А в завершении марафона всех участников ждала съедобная медаль и порция вкусной солдатской каши со сладким чаем.
«Сегодня получилась отличная репетиция предстоящих новогодних праздников. Приятно было видеть столько радостных лиц, много оригинальных костюмов. И самое главное, уссурийцы провели время с пользой — на свежем воздухе, в движении. А как известно, движение — это жизнь», — отметил Александр Захаров, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт».
Популяризация спорта и здорового образа жизни — важная часть народной программы партии. Помимо «Детского спорта» партия реализует и партипроект «Za Самбо», задача которого — развивать отечественное единоборство. В рамках проектов проводяться спортивные соревнования, зарядки, просветительские беседы с подрастающим поколением.