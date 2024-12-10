zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 05:10

Published 10 декабря, 05:10

Modified 10 декабря, 05:10

Updated 10 декабря, 05:10

Массовый забег «Восстание с дивана» прошел в Уссурийске

Массовый забег «Восстание с дивана» прошел в Уссурийске

10 декабря 2024, 05:10
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Спорт
В парке «Зелёный остров» собрались сотни горожан в новогодних нарядах и необычных костюмах.

Организатор мероприятия — местная телекомпания. Участникам акции необходимо было преодолеть дистанцию в 2,5 километра.

Перед стартом разминку для уссурийцев провёл депутат Законодательного Собрания Приморского края, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров. Он пожелал всем участникам акции добра и позитивного настроения, а также напомнил о важности занятий спортом и здорового образа жизни. Упражнения на растяжку, простые и динамичные движения, ритмичная музыка, отличная погода, прибавили позитива и радостного настроения каждому.

Взрослые и дети устраивали фотосессии с Дедами Морозами, Снегурочками, Снеговиками и другими сказочными персонажами. А в завершении марафона всех участников ждала съедобная медаль и порция вкусной солдатской каши со сладким чаем.

«Сегодня получилась отличная репетиция предстоящих новогодних праздников. Приятно было видеть столько радостных лиц, много оригинальных костюмов. И самое главное, уссурийцы провели время с пользой — на свежем воздухе, в движении. А как известно, движение — это жизнь», — отметил Александр Захаров, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт».

Популяризация спорта и здорового образа жизни — важная часть народной программы партии. Помимо «Детского спорта» партия реализует и партипроект «Za Самбо», задача которого — развивать отечественное единоборство. В рамках проектов проводяться спортивные соревнования, зарядки, просветительские беседы с подрастающим поколением.

#Общество#Спорт#Приморский край#Новости#Уссурийск#Дед Мороз#Снегурочка#Здоровый образ жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика