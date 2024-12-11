Глава Владивостока Константин Шестаков: расширяем сотрудничество с китайским Фуюанем

Posted 10 декабря, 23:41
Published 10 декабря, 23:41
Modified 10 декабря, 23:43
Updated 10 декабря, 23:43
Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале сообщил: на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области туризма, предпринимательства и промышленности.
Сотрудничество с Владивостоком становится все более привлекательным для городов из стран АТР и особенно — для городов Китая, ведь наши страны — соседки. Фуюань — город в провинции Хэйлунцзян, он расположен на берегу Амура и сейчас переживает стремительный взлёт — становится туристическим центром, где также активно развивается и бизнес.
— Предложил организовать совместную встречу в следующем году с представителями малого и среднего бизнеса России и КНР, чтобы они могли познакомиться и детально обсудить вопросы, касающиеся как промышленной индустрии, так и других актуальных направлений взаимодействия, — рассказал о темах, которые были затронуты на встрече, Константин Шестаков.
Также он подчеркнул, что обсуждались и вопросы развития туризма. Между Владивостоком и Фуюанем могут курсировать регулярные авиарейсы, организацию которых можно обсудить, уверен Константин Шестаков. Путешествие из столицы ДФО в Фуюань должно быть комфортным и простым.
— По итогам встречи договорились более детально изучить все направления взаимодействия, а также составить подробные планы реализации совместных проектов, — отметил глава Владивостока.