zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 23:41

Published 10 декабря, 23:41

Modified 10 декабря, 23:43

Updated 10 декабря, 23:43

Владивосток расширяет сотрудничество с Фуюанем (КНР)

Глава Владивостока Константин Шестаков: расширяем сотрудничество с китайским Фуюанем

10 декабря 2024, 23:41

Владивосток расширяет сотрудничество с Фуюанем (КНР)

Сюжет
Международное сотрудничество
Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с мэром китайского города Фуюань господином Фань Цзитао. На встрече в администрации краевого центра речь шла о расширении сотрудничества между двумя городами.

Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале сообщил: на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области туризма, предпринимательства и промышленности.

Сотрудничество с Владивостоком становится все более привлекательным для городов из стран АТР и особенно — для городов Китая, ведь наши страны — соседки. Фуюань — город в провинции Хэйлунцзян, он расположен на берегу Амура и сейчас переживает стремительный взлёт — становится туристическим центром, где также активно развивается и бизнес.

— Предложил организовать совместную встречу в следующем году с представителями малого и среднего бизнеса России и КНР, чтобы они могли познакомиться и детально обсудить вопросы, касающиеся как промышленной индустрии, так и других актуальных направлений взаимодействия, — рассказал о темах, которые были затронуты на встрече, Константин Шестаков.

Также он подчеркнул, что обсуждались и вопросы развития туризма. Между Владивостоком и Фуюанем могут курсировать регулярные авиарейсы, организацию которых можно обсудить, уверен Константин Шестаков. Путешествие из столицы ДФО в Фуюань должно быть комфортным и простым.

— По итогам встречи договорились более детально изучить все направления взаимодействия, а также составить подробные планы реализации совместных проектов, — отметил глава Владивостока.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Международные отношения#Международное сотрудничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика