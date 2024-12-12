«Коробки храбрости» передали в краевую детскую больницу

«Коробка храбрости» — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.