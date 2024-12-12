«Коробки храбрости» передали в краевую детскую больницу

Posted 12 декабря, 02:42
Published 12 декабря, 02:42
Modified 12 декабря, 02:44
Updated 12 декабря, 02:44
В Приморском крае в текущем году собрали порядка 50 коробок с подарками. Количество участников увеличилось: сенаторы и представители Государственной Думы, депутаты всех уровней, органы власти, предприниматели и многие неравнодушные жители Приморского края. В числе подарков: машинки, куклы, мягкие игрушки, конструкторы, пазлы, наборы для творчества и многое другое. Ребята и их родители с благодарностью приняли подарки. Дети смогли самостоятельно выбрать понравившуюся игрушку.
«Благотворительная акция проходит уже в двенадцатый раз. Её цель — поддержать детей, которые находятся на лечение в краевых медицинских учреждениях. Ребёнок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, выбирает любую понравившуюся „награду“ в „Коробке храбрости“ — машинку, куклу, конструктор или, например, что-нибудь из набора для творчества. Все подарки — разнообразные, рассчитаны для ребят разного возраста. Приятно видеть радость детей, которые в предновогоднее время получая такие подарки, хоть на какое-то время отвлекаются от сложных медицинских процедур. Мы пожелали маленьким пациентам осуществить свои мечты в Новом году и конечно здоровья и сил, чтобы победить свои заболевания!», — сказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Всеволод Романов.
Всего в ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек по всей стране. В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи. Основные площадки разместили в региональных приёмных и штабах общественной поддержки «Единой России».
«Коробка храбрости» — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения „Коробки храбрости“, вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого „подарить игрушку“ становятся участниками социально важного проекта», — заключил он.