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Posted 12 декабря, 02:45

Published 12 декабря, 02:45

Modified 12 декабря, 02:47

Updated 12 декабря, 02:47

Центральную площадь в Чугуевке благоустроили по народной программе «Единой России»

Центральную площадь в Чугуевке благоустроили по народной программе «Единой России»

12 декабря 2024, 02:45
Фото: Администрация Чугуевского округа.
Сюжет
ЖКХ
Фонтан, фонари и скамейки преобразили центральную площадь Чугуевки в Приморском крае

Благоустройство общественных пространств — дворов и парков в Приморском крае проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента России Владимира Путина. Реализация этого нацпроекта — приоритетное направление народной программы «Единой России».

В течение лета строители делали освещение, устанавливали урны и скамейки. Главным украшением площади стал фонтан с разноцветной подсветкой.

«Территория стала победителем онлайн-голосования прошлого года. Ее выбрали 1717 жителей Чугуевки. И сейчас люди могут отдыхать на благоустроенной территории», — отметили в администрации муниципалитета.

Благоустройство продолжится и в 2025 году. По желанию жителей с наступлением тепла начнется реконструкция зоны отдыха на ул. 50 лет Октября, 157.

По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, в этом году по нацпроекту в Приморье благоустроена 31 общественная территория.

«Значительный объем работ проделали муниципалитеты. И здесь, кроме федерального проекта, большой вклад в создание комфортной среды городов и посёлков вносят краевые программы благоустройства. Как итог — в этом году в Приморье привели в порядок более 400 дворов и общественных пространств», — подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, преобразования общественных мест происходят по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках ТОСов, которые создают сами жители.

#Общество#Приморский край#ЖКХ#Единая Россия#Президент России#Реконструкция#Голосование#Благоустройство#ТОС#Освещение#Территория#Национальный проект#1000 дворов#Фонтан
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