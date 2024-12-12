Центральную площадь в Чугуевке благоустроили по народной программе «Единой России»

Posted 12 декабря, 02:45
Published 12 декабря, 02:45
Modified 12 декабря, 02:47
Updated 12 декабря, 02:47
Благоустройство общественных пространств — дворов и парков в Приморском крае проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента России Владимира Путина. Реализация этого нацпроекта — приоритетное направление народной программы «Единой России».
В течение лета строители делали освещение, устанавливали урны и скамейки. Главным украшением площади стал фонтан с разноцветной подсветкой.
«Территория стала победителем онлайн-голосования прошлого года. Ее выбрали 1717 жителей Чугуевки. И сейчас люди могут отдыхать на благоустроенной территории», — отметили в администрации муниципалитета.
Благоустройство продолжится и в 2025 году. По желанию жителей с наступлением тепла начнется реконструкция зоны отдыха на ул. 50 лет Октября, 157.
По словам министра ЖКХ региона Алексея Першина, в этом году по нацпроекту в Приморье благоустроена 31 общественная территория.
«Значительный объем работ проделали муниципалитеты. И здесь, кроме федерального проекта, большой вклад в создание комфортной среды городов и посёлков вносят краевые программы благоустройства. Как итог — в этом году в Приморье привели в порядок более 400 дворов и общественных пространств», — подчеркнул глава ведомства.
Кроме того, преобразования общественных мест происходят по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках ТОСов, которые создают сами жители.