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Posted 13 декабря, 03:41

Published 13 декабря, 03:41

Modified 13 декабря, 03:43

Updated 13 декабря, 03:43

Мэр Артема рассказал о перспективах восстановления водоснабжения в Артеме

Вячеслав Квон: режим повышенной готовности введен в Артеме

13 декабря 2024, 03:41
Фото: kwonvyacheslav.

Мэр Артема рассказал о перспективах восстановления водоснабжения в Артеме

Сюжет
Авария
Из-за аварии на сетях водоснабжения пострадало более 10 тысяч домов в Артеме. Глава муниципалитета лично контролирует восстановление подачи коммунальной услуги.

В Артеме ввели режим повышенной готовности, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Квон. В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого руководитель артемовского филиала Примводоканала рассказал о ситуации, сложившейся на сетях водоснабжения, где ранее произошла авария.

«Все оперативные службы переведены в режим готовности. Сформирован резерв питьевой воды для обеспечения по необходимости образовательных и социальных учреждений», — отметил мэр города.

Специалисты мониторят ситуацию в учреждениях, чтобы своевременно снабжать нуждающихся водой.

На данный момент рабочие заканчивают ремонтные работы и совсем скоро подача коммунальной услуги будет восстановлена, — в ближайшее время система водоснабжения будет заполняться.

Стоит отметить, Вячеслав Квон лично контролировал рабочие процессы на месте аварии минувшей ночью и ранним утром.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Авария#МЭР#Вода#Артем#Примводоканал#Ремонтные работы#Коммунальные услуги#Режим повышенной готовности
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