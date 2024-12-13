Вячеслав Квон: режим повышенной готовности введен в Артеме

Posted 13 декабря, 03:41
Published 13 декабря, 03:41
Modified 13 декабря, 03:43
Updated 13 декабря, 03:43
В Артеме ввели режим повышенной готовности, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Квон. В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого руководитель артемовского филиала Примводоканала рассказал о ситуации, сложившейся на сетях водоснабжения, где ранее произошла авария.
«Все оперативные службы переведены в режим готовности. Сформирован резерв питьевой воды для обеспечения по необходимости образовательных и социальных учреждений», — отметил мэр города.
Специалисты мониторят ситуацию в учреждениях, чтобы своевременно снабжать нуждающихся водой.
На данный момент рабочие заканчивают ремонтные работы и совсем скоро подача коммунальной услуги будет восстановлена, — в ближайшее время система водоснабжения будет заполняться.
Стоит отметить, Вячеслав Квон лично контролировал рабочие процессы на месте аварии минувшей ночью и ранним утром.