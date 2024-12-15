Вывезли 300 тонн отходов: несанкционированные свалки убирают с улиц Владивостока

С начала месяца дорожники очистили Фастовскую, Гульбиновича, Слуцкого и Фадеевскую развязку от несанкционированных свалок. В общей сложности они вывезли 115 тонн строительных отходов и 182 тонны прочего мусора. Во Владивостоке также продолжается сбор и переработка брошенных автомобильных покрышек. На прошлой неделе сотрудники службы собрали шины с нескольких улиц, включая Днепровскую и Слуцкого, и передали на переработку 1 268 покрышек.