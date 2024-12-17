Итоги года: 2,7 миллиона человек посетили культурные мероприятия во Владивостоке

Во Владивостоке — 10 муниципальных школ искусств, в которых почти 5000 юных жителей столицы ДФО обучаются музыке, хореографии, живописи. Каждый год 50 ребят — тех, что проявили трудолюбие, талант, старание и настоящую любовь к искусству, — награждают нагрудным знаком «Золотая лира». 2024-й не стал исключением. Полсотни юных талантов (а это ребята, которые принимали участие в творческих конкурсах — вплоть до международных — и стали победителями и лауреатами) были награждены «Золотой лирой». Это — как неоднократно подчёркивал глава Владивостока Константин Шестаков — наш золотой фонд.