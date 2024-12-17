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Posted 17 декабря, 04:56

Published 17 декабря, 04:56

Modified 17 декабря, 04:58

Updated 17 декабря, 04:58

В 2024 году во Владивостоке прошло 492 культурных мероприятия

Итоги года: 2,7 миллиона человек посетили культурные мероприятия во Владивостоке

17 декабря 2024, 04:56
Фото: vlc.ru.

В 2024 году во Владивостоке прошло 492 культурных мероприятия

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Наш Город
Развитие культурной жизни Владивостока — один из приоритетов работы администрации краевого центра. Команда Константина Шестакова уделяет этим вопросам большое внимание. Итоги уходящего, 2024 года, которые подвели в управлении культуры города, говорят сами за себя.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: развитие культурной жизни — это не только проведение большого количества мероприятий, но и — и, пожалуй, даже в первую очередь — воспитание подрастающего поколения, поддержка молодых талантов.

Во Владивостоке — 10 муниципальных школ искусств, в которых почти 5000 юных жителей столицы ДФО обучаются музыке, хореографии, живописи. Каждый год 50 ребят — тех, что проявили трудолюбие, талант, старание и настоящую любовь к искусству, — награждают нагрудным знаком «Золотая лира». 2024-й не стал исключением. Полсотни юных талантов (а это ребята, которые принимали участие в творческих конкурсах — вплоть до международных — и стали победителями и лауреатами) были награждены «Золотой лирой». Это — как неоднократно подчёркивал глава Владивостока Константин Шестаков — наш золотой фонд.

Константин Владимирович уделяет развитию культурной жизни в столице ДФО большое внимание. Он отмечал, что в городе прилагается множество усилий для того, чтобы молодые люди могли и свои таланты реализовать, не покидая родные места, и посещать культурные мероприятия, размах и уровень которых не уступит столичным. Напомним, в 2024 году во Владивостоке прошли уникальные концерты в рамках мероприятий Молодёжной столицы, а также мультиформатный ВДК-Фест (16+), театральные фестивали (16+).

Впрочем, сухой язык статистики говорит сам за себя:

  • 492 культурно-досуговых мероприятия было проведено в 2024 году (это и народные гуляния по праздникам, и Джазовые вечера в Нагорном парке (12+), и фестиваль «Владивостокские сезоны» (12+). Важно отметить, что практически в каждом принимали участие владивостокские исполнители, музыканты, деятели культуры;
  • 2,7 миллиона человек посетили эти мероприятия;
  • 6868 мероприятий — от мастер-классов до встреч с интересными людьми — провели библиотеки Владивостока;
  • более 200 тысяч человек побывало на этих мероприятиях;
  • 34 выставки прошло в Центре современного искусства «Артэтаж», в том числе международных;
  • в «Артэтаже» в 2024 году состоялся первый аукцион современного искусства «Совриска» (16+), были реализованы проекты «Артэтаж Винил Стрит» (16+), «Рок во Владивостоке» (16+);
  • также в ЦСИ прошло 12 мастер-классов, 12 искусствоведческих лекций, проведены акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств».

Особо стоит отметить тот факт, что команда Константина Шестакова приложила немало усилий для приведения в порядок самого здания, в котором расположен ЦСИ «Артэтаж». Здесь прошёл капитальный ремонт фасада и кровли. Показательно, что в ходе реставрации были восстановлены даже некоторые утраченные рельефы фасада, а также исторические элементы, которые были скрыты при предыдущих ремонтах здания. Сегодня «Артэтаж» — светлый, уютный, комфортный центр, где бурлит культурная жизнь.

#Культура#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
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