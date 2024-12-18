Итоги года: 59 тысяч старых шин и 25 тысяч тонн мусора вывезено с улиц Владивостока

Posted 18 декабря, 03:48
Published 18 декабря, 03:48
Modified 18 декабря, 03:50
Updated 18 декабря, 03:50
В пресс-службе администрации Владивостока отметили: приводить город в порядок, делать его чище, комфортнее, красивее — работа, которая ведётся круглый год. Тысячи тонн мусора убирают с улиц и владивостокских сопок, десятки тысяч тон старых шин, выброшенных недобросовестными предпринимателями или равнодушными («после нас хоть потоп») жителями города, собирают, вывозят, правильно утилизируют.
Цифры говорят сами за себя: в целом за 2024 год с улиц Владивостока было вывезено более 25 тысяч тонн мусора.
Из них:
Эксперты отмечают: команда Константина Шестакова — с подачи главы Владивостока — уделяет огромное внимание внешнему виду столицы ДФО. Город со статусом столицы ДФО обязан быть чистым, зеленым, комфортным и уютным! Работа в этом направлении ведётся планомерная и регулярная. Насколько Владивосток стал чище за последние два-три года — видно невооружённым глазом.
И это при том, что частенько ликвидированные стихийные свалки возобновляются: иным «предпринимателям» проще сбросить мусор, где попало, чем заплатить за его вывоз. Бригады «СГТ» и «Зелёного Владивостока» с печальным, но упорным постоянством убирают мусор с улиц Экипажной, Нефтеветки, из района Сахарного Ключа, улиц Балтийской, Находкинской, Радио, Пальчевского, 3-й Шоссейной и других.
Под личным контролем держит глава Владивостока Константин Шестаков регулярное проведение работ по вывозу мусора с сопки Холодильник и побережья острова Русский. Здесь регулярно ликвидирутся завалы из строительных отходов, старой мебели и бытового мусора.
Постоянно вывозятся с улиц краевого центра и старые использованные автомобильные покрышки. С начала года — более 59 тысяч, суммарно это почти 955 тонн.
— Особо остро вопрос выброшенных колес стоит весной и осенью, когда водители проводят сезонную смену покрышек. К сожалению, многие не задумываются о вреде таких отходов, просто выбрасывая ненужные шины за гаражами, в лесу, а также на косогорах и побережье, — уточнили специалисты.
Горожан призывают соблюдать чистоту. За выброс мусора и шин в неположенных местах может грозить административная ответственность.
Наведение порядка в городе — работа внесезонная. Даже зимой она продолжается ежедневно. Бригады рабочих проводят санитарную обрезку деревьев, чистят косогоры, очищают поверхности от граффити, незаконно размещенных афиш, объявлений, а также демонтируют незаконные рекламные конструкции.