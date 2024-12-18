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Posted 18 декабря, 03:48

Published 18 декабря, 03:48

Modified 18 декабря, 03:50

Updated 18 декабря, 03:50

Десятки тысяч тонн мусора и старых шин вывезено из Владивостока

Итоги года: 59 тысяч старых шин и 25 тысяч тонн мусора вывезено с улиц Владивостока

18 декабря 2024, 03:48
Фото: vlc.ru.

Десятки тысяч тонн мусора и старых шин вывезено из Владивостока

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Наш Город
Ежедневно бригады предприятий «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий» очищают улицы, дворы, скверы, сопки Владивостока от мусора, старых шин и прочих отходов, уродующих лицо краевого центра. В администрации столицы ДФО подвели итоги этой важной работы.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили: приводить город в порядок, делать его чище, комфортнее, красивее — работа, которая ведётся круглый год. Тысячи тонн мусора убирают с улиц и владивостокских сопок, десятки тысяч тон старых шин, выброшенных недобросовестными предпринимателями или равнодушными («после нас хоть потоп») жителями города, собирают, вывозят, правильно утилизируют.

Цифры говорят сами за себя: в целом за 2024 год с улиц Владивостока было вывезено более 25 тысяч тонн мусора.

Из них:

  • 4616 тонн — отходы на несанкционированных свалках, которые были ликвидированы специалистами «СГТ» и «Зелёного Владивостока»;
  • 17100 тонн — мусор, который кто-то «случайно» выбрасывал в окно, на тротуар, из автомобиля и так далее, и все это скапливалось вдоль обочин, на остановках.
  • 4000 тонн — это ликвидированные незаконные постройки, в том числе старые гаражи, внутри которых, что показательно, чаще всего тоже лежал банальный мусор.

Эксперты отмечают: команда Константина Шестакова — с подачи главы Владивостока — уделяет огромное внимание внешнему виду столицы ДФО. Город со статусом столицы ДФО обязан быть чистым, зеленым, комфортным и уютным! Работа в этом направлении ведётся планомерная и регулярная. Насколько Владивосток стал чище за последние два-три года — видно невооружённым глазом.

И это при том, что частенько ликвидированные стихийные свалки возобновляются: иным «предпринимателям» проще сбросить мусор, где попало, чем заплатить за его вывоз. Бригады «СГТ» и «Зелёного Владивостока» с печальным, но упорным постоянством убирают мусор с улиц Экипажной, Нефтеветки, из района Сахарного Ключа, улиц Балтийской, Находкинской, Радио, Пальчевского, 3-й Шоссейной и других.

Под личным контролем держит глава Владивостока Константин Шестаков регулярное проведение работ по вывозу мусора с сопки Холодильник и побережья острова Русский. Здесь регулярно ликвидирутся завалы из строительных отходов, старой мебели и бытового мусора.

Постоянно вывозятся с улиц краевого центра и старые использованные автомобильные покрышки. С начала года — более 59 тысяч, суммарно это почти 955 тонн.

— Особо остро вопрос выброшенных колес стоит весной и осенью, когда водители проводят сезонную смену покрышек. К сожалению, многие не задумываются о вреде таких отходов, просто выбрасывая ненужные шины за гаражами, в лесу, а также на косогорах и побережье, — уточнили специалисты.

Горожан призывают соблюдать чистоту. За выброс мусора и шин в неположенных местах может грозить административная ответственность.

Наведение порядка в городе — работа внесезонная. Даже зимой она продолжается ежедневно. Бригады рабочих проводят санитарную обрезку деревьев, чистят косогоры, очищают поверхности от граффити, незаконно размещенных афиш, объявлений, а также демонтируют незаконные рекламные конструкции.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Наш Город#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах#Вывоз ТБО
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