Губернатор и депутаты Приморья присоединились к акции «Ёлка желаний»

Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Антон Волошко снял с елки три открытки с пожеланиями детей, которые ждут от наступающего праздника настоящего новогоднего чуда. «Ребята загадали подарки-сюрпризы, теперь придётся подумать, что купить, чтобы их удивить, — задумался спикер краевого парламента. — А вообще, перефразируя великого Михаила Булгакова, хочу сказать, что делать добро легко и приятно. При этом я абсолютно уверен, что участие в „Ёлке желаний“ гораздо ценнее для дарителя, чем для одариваемого. Прежде всего это возможность поделиться энергией добра с теми, кто нуждается в особом внимании. Хотя безусловно, и сами подарки имеют значение. Поэтому я благодарен судьбе и организаторам за то, что у меня есть возможность присоединиться к этой акции».