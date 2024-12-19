Губернатор и депутаты Приморья присоединились к акции «Ёлка желаний»

Posted 19 декабря, 05:06
Published 19 декабря, 05:06
Modified 19 декабря, 05:08
Updated 19 декабря, 05:08
Секретарь регионального отделения «Единой России», глава региона Олег Кожемяко традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В роли добрых волшебников выступили и депутаты Законодательного Собрания вместе с представители регионального правительства.
В этом году ёлку украсили шарами с письмами Деду Морозу, которые написали дети, оставшиеся без родителей и испытывающие проблемы со здоровьем, ребята из семей участников специальной военной операции и семей с низким уровнем дохода, а также дети из исторических регионов России.
Олег Кожемяко снял с ёлки сразу четыре шарика. В игрушках скрывались мечты детей об электрогитаре, новом самокате, говорящем щенке, шведской стенке и портативной колонке, а также поездка на Камчатку, чтобы своими глазами увидеть океан и вулканы. Глава региона сообщил, что желания юных приморцев будут исполнены.
«Прежде всего, желаю ребятам успешно закончить учебную четверть, завершить год с хорошим настроением и набраться за праздники сил, чтобы в третьей четверти показать хорошие результаты и обрадовать своих отцов, которые сейчас находятся на фронте. Желаю заниматься активно спортом, особенно сейчас, когда есть возможность кататься на лыжах практически в любом населенном пункте. Мы создаем все условия, чтобы дети были здоровыми и крепкими. Обязательно слушайтесь своих родителей!» — сказал губернатор.
Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Антон Волошко снял с елки три открытки с пожеланиями детей, которые ждут от наступающего праздника настоящего новогоднего чуда. «Ребята загадали подарки-сюрпризы, теперь придётся подумать, что купить, чтобы их удивить, — задумался спикер краевого парламента. — А вообще, перефразируя великого Михаила Булгакова, хочу сказать, что делать добро легко и приятно. При этом я абсолютно уверен, что участие в „Ёлке желаний“ гораздо ценнее для дарителя, чем для одариваемого. Прежде всего это возможность поделиться энергией добра с теми, кто нуждается в особом внимании. Хотя безусловно, и сами подарки имеют значение. Поэтому я благодарен судьбе и организаторам за то, что у меня есть возможность присоединиться к этой акции».
Напомним, что «Елка желаний» проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. «Единая Россия» традиционно принимает участие в благотворительной акции. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря акции любой желающий может стать Дедом Морозом, исполняющим желания детей, для этого нужно зайти на портал ёлкажеланий.рф и зарегистрироваться как исполнитель желаний.
В этом году официальный старт акции был дан 5 декабря, когда в Центральном выставочном зале «Манеж» глава государства снял три открытки с желаниями детей из Белгородской и Московской областей, а также Донецкой Народной республики.
Планируется, что в 2024 году снять шарик с «Ёлки желаний» в стенах Правительства Приморья можно будет ещё раз: в конце декабря в благотворительной акции примут участие руководители краевых органов исполнительной власти, главы муниципалитетов и партийный актив «Единой России».