Бюджет, поддержка участников СВО, социальные гарантии: «Единая Россия» подвела итоги

Владимир Путин поручил ЕР помочь расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах. «Те кадровые назначения участников спецоперации, которые состоялись в Приморье, наглядно показывают, — реализация этого проекта уже активно разворачивается в нашем Приморском крае. Не случайно, в своём выступлении на XXII съезде Партии Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что „Единая Россия“, как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Побед». Итоги парламентской сессии, на мой взгляд, это еще раз подтверждают», — заключил сенатор.