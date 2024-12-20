Бюджет, поддержка участников СВО, социальные гарантии: «Единая Россия» подвела итоги

Posted 20 декабря, 01:48
Published 20 декабря, 01:48
Modified 24 декабря, 01:50
Updated 24 декабря, 01:50
В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей: всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему. Об этом заявил Владимир Якушев.
«Среди многих законодательных инициатив, разработанных партийцами, особо хочу обратить внимание на новые федеральные законы, которые расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В их основе глубокое понимание тех ситуаций и вопросов, с которыми сталкиваются наши воины и их близкие. Эти законопроекты подготовлены на основе системного мониторинга и постоянного общения партийцев с людьми», — сообщил представитель Приморского края в Совете Федерации РФ Александр Ролик.
Расширен перечень лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, закреплены трудовые права как самих участников специальной военной операции, так и их близких, приняты инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО, установлено внеочередное право на обеспечение жильём военнослужащих, имеющих ребёнка-инвалида, принят ряд других законов.
«Еще 12 таких законов уже внесены и находятся на рассмотрении. В результате поправок, внесенных партийцами при рассмотрении бюджета страны на 2025 и последующие 2026 и 2027 годы, были изысканы дополнительные средства на увеличение финансирования Фонда „Защитники Отечества“. Сегодня отделения фонда действуют во всех регионах в том числе и в Приморском крае, и для меня, как представителя региона — это очень значимо», — подчеркнул парламентарий.
Важно и то, что при непосредственном участии партийцев выстроена вертикаль системной законодательной поддержки наших воинов — федеральные законы дополняются законами, принятыми на региональном уровне. «И в этом плане очень показателен пример Приморского края, где по инициативе губернатора, секретаря Приморского регионального отделения партии „Единая Россия“ Олега Кожемяко в развитие федеральных мер принят и реализуется один из самых больших в России пакетов социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Они включают, в том числе, и обеспечение жильем детей погибших участников спецоперации», — отметил Александр Ролик.
Владимир Путин поручил ЕР помочь расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах. «Те кадровые назначения участников спецоперации, которые состоялись в Приморье, наглядно показывают, — реализация этого проекта уже активно разворачивается в нашем Приморском крае. Не случайно, в своём выступлении на XXII съезде Партии Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что „Единая Россия“, как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Побед». Итоги парламентской сессии, на мой взгляд, это еще раз подтверждают», — заключил сенатор.
Напомним, работу над бюджетом на 2025–2027 годы «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку — в соответствии с поручениями Президента.
Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.
14 декабря «Единая Россия» провела XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.
На Съезде партия определила задачи на 2025–2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.