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Posted 20 декабря, 10:45

Published 20 декабря, 10:45

Modified 20 декабря, 10:45

Updated 20 декабря, 10:45

ПЦБК шефствует над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат в Перми

ПЦБК шефствует над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат в Перми

20 декабря 2024, 10:45
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает плодотворное сотрудничество со школой № 123, которая расположена в микрорайоне Бумкомбинат. В рамках этого взаимодействия реализуются разнообразные образовательные инициативы.

Кроме того, компания активно поддерживает концепцию школы осознанного выбора, помогая учащимся в процессе профессионального самоопределения, пишет properm.ru.

Недавно благодаря помощи федеральных и краевых властей в школе был осуществлён капитальный ремонт. В ходе данного ремонта были обновлены все инженерные сети, отремонтированы фасад, крыша и внутренние помещения, а также созданы центр детских инициатив и отдельное пространство для кадетов.

18 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил результаты ремонта во время своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Он посетил обновлённые учебные классы, пообщался с учащимися и посоветовал старшеклассникам рассмотреть ПЦБК в качестве потенциального места работы в будущем.

ПЦБК выступает основным социальным партнёром школы № 123. В учебном заведении функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, который поддерживается компанией. Здесь детям предлагаются дополнительные занятия по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, выездные профпробы, а также ознакомление с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, совместно с пермским филиалом Российского союза боевых искусств ПЦБК организовала молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». Благодаря этому проекту юные спортсмены имеют возможность бесплатно заниматься такими дисциплинами, как самбо, дзюдо, прикладной рукопашный бой, кикбоксинг, спортивная акробатика, хоккей, лёгкая атлетика и лыжи.

Компания также активно способствует патриотическому воспитанию. В школе открыто четыре кадетских класса, где проводятся дополнительные занятия по физической подготовке и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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