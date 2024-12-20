ПЦБК шефствует над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат в Перми

Недавно благодаря помощи федеральных и краевых властей в школе был осуществлён капитальный ремонт. В ходе данного ремонта были обновлены все инженерные сети, отремонтированы фасад, крыша и внутренние помещения, а также созданы центр детских инициатив и отдельное пространство для кадетов.