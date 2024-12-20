ПЦБК шефствует над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат в Перми

Posted 20 декабря, 10:45
Published 20 декабря, 10:45
Modified 20 декабря, 10:45
Updated 20 декабря, 10:45
Кроме того, компания активно поддерживает концепцию школы осознанного выбора, помогая учащимся в процессе профессионального самоопределения, пишет properm.ru.
Недавно благодаря помощи федеральных и краевых властей в школе был осуществлён капитальный ремонт. В ходе данного ремонта были обновлены все инженерные сети, отремонтированы фасад, крыша и внутренние помещения, а также созданы центр детских инициатив и отдельное пространство для кадетов.
18 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил результаты ремонта во время своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Он посетил обновлённые учебные классы, пообщался с учащимися и посоветовал старшеклассникам рассмотреть ПЦБК в качестве потенциального места работы в будущем.
ПЦБК выступает основным социальным партнёром школы № 123. В учебном заведении функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, который поддерживается компанией. Здесь детям предлагаются дополнительные занятия по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, выездные профпробы, а также ознакомление с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, совместно с пермским филиалом Российского союза боевых искусств ПЦБК организовала молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». Благодаря этому проекту юные спортсмены имеют возможность бесплатно заниматься такими дисциплинами, как самбо, дзюдо, прикладной рукопашный бой, кикбоксинг, спортивная акробатика, хоккей, лёгкая атлетика и лыжи.
Компания также активно способствует патриотическому воспитанию. В школе открыто четыре кадетских класса, где проводятся дополнительные занятия по физической подготовке и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.