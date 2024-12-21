Навалили прямо на тротуаре: что происходит в центре Владивостока? — фото

Posted 21 декабря, 06:58
Published 21 декабря, 06:58
Modified 23 декабря, 02:22
Updated 23 декабря, 02:22
Во Владивостоке во всю идет подготовка к новогодним праздникам. В городе создают ледяные скульптуры и снежные горки, которые станут частью праздничного декора.
На Фокина жители заметили ледяные глыбы, которые, скорее всего, вот-вот превратятся в стены ледового городка или и вовсе в сказочных героев.
Другие улицы успели нарядить еловыми ветками и яркими шарами. На Светланской украшения довольно скромные, но они все равно ярко выделяются на фоне бесснежной улицы.
Также на центральных улицах устанавливают праздничную иллюминацию. В микрорайонах появляются небольшие катки, на них уже катаются дети и взрослые. К праздникам город делают особенно нарядным и привлекательным.