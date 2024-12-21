Навалили прямо на тротуаре: что происходит в центре Владивостока? — фото

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Posted 21 декабря, 06:58

Published 21 декабря, 06:58

Modified 23 декабря, 02:22

Updated 23 декабря, 02:22

Владивосток продолжают готовить к наступающему Новому году

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21 декабря 2024, 06:58

Владивосток продолжают готовить к наступающему Новому году

Подготовка к праздникам в Приморье идёт полным ходом. Горожане делятся фото улиц, которые преображают к приближающемуся Новому году.

Во Владивостоке во всю идет подготовка к новогодним праздникам. В городе создают ледяные скульптуры и снежные горки, которые станут частью праздничного декора.

На Фокина жители заметили ледяные глыбы, которые, скорее всего, вот-вот превратятся в стены ледового городка или и вовсе в сказочных героев.

Другие улицы успели нарядить еловыми ветками и яркими шарами. На Светланской украшения довольно скромные, но они все равно ярко выделяются на фоне бесснежной улицы.

Также на центральных улицах устанавливают праздничную иллюминацию. В микрорайонах появляются небольшие катки, на них уже катаются дети и взрослые. К праздникам город делают особенно нарядным и привлекательным.

#Общество
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