Еще минимум 7-8 лет будет идти замена инженерных сетей во Владивостоке — мэр города

5,3 миллиарда рублей вложено в модернизацию теплового хозяйства Владивостока

В 2024 году одним из ключевых направлений работы администрации Владивостока было продолжение проекта по модернизации тепловых сетей города. Мэр Константин Шестаков дал прогноз, сколько еще дальневосточной столице понадобится времени, чтобы привести инженерные сети в порядок.

Глава Владивостока Константин Шестаков обозначил главные достижения в сфере ЖКХ города: 46 километров инженерных сетей отремонтировали во Владивостоке;

километров инженерных сетей отремонтировали во Владивостоке; 5,3 миллиарда рублей вложено на модернизацию теплового хозяйства;

рублей вложено на модернизацию теплового хозяйства; выполнена рекомендация Минстроя по обновлению 4 процентов сетей;

сетей; впереди еще минимум 7-8 лет большой работы в этом направлении. «У нас есть официальная рекомендация со стороны федерального Минстроя — при том техническом состоянии сетей, которое сейчас есть во Владивостоке, необходимо проводить модернизацию не менее чем 4 процентов от общего количества сетей. Мы оттолкнулись от этих цифр. Собственно говоря, те работы, которые мы проводили, они привязаны к тем рекомендациям, которые нам дал федеральный Минстрой», — отметил мэр. Он подчеркнул, что в общий объем потраченных средств в размере 5,3 миллиарда рублей входят все источники финансирования — средства сетевых организаций по техническому присоединению, инвестиционных программ сетевых организаций, федерального Фонда национального благосостояния, краевого и муниципального бюджетов, средства специального казначейского кредита. «По этому направлению четыре позиции мы завершили в срок и уже даже оплатили. Направление важное — это жизнеобеспечение города, это та работа, которую нужно будет вести городу на протяжении, ну, как минимум, ближайших 7-8 лет», — подчеркнул Константин Шестаков. По материалам prim.rbc.ru