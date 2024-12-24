Еще минимум 7-8 лет будет идти замена инженерных сетей во Владивостоке — мэр города

Posted 24 декабря, 05:43
Published 24 декабря, 05:43
Modified 24 декабря, 05:45
Updated 24 декабря, 05:45
Глава Владивостока Константин Шестаков обозначил главные достижения в сфере ЖКХ города:
«У нас есть официальная рекомендация со стороны федерального Минстроя — при том техническом состоянии сетей, которое сейчас есть во Владивостоке, необходимо проводить модернизацию не менее чем 4 процентов от общего количества сетей. Мы оттолкнулись от этих цифр. Собственно говоря, те работы, которые мы проводили, они привязаны к тем рекомендациям, которые нам дал федеральный Минстрой», — отметил мэр.
Он подчеркнул, что в общий объем потраченных средств в размере 5,3 миллиарда рублей входят все источники финансирования — средства сетевых организаций по техническому присоединению, инвестиционных программ сетевых организаций, федерального Фонда национального благосостояния, краевого и муниципального бюджетов, средства специального казначейского кредита.
«По этому направлению четыре позиции мы завершили в срок и уже даже оплатили. Направление важное — это жизнеобеспечение города, это та работа, которую нужно будет вести городу на протяжении, ну, как минимум, ближайших 7-8 лет», — подчеркнул Константин Шестаков.
По материалам prim.rbc.ru