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Posted 27 декабря, 04:47

Published 27 декабря, 04:47

Modified 29 декабря, 14:25

Updated 29 декабря, 14:25

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье

27 декабря 2024, 04:47

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Приморье. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя доставили в реанимацию с травмами.

Госавтоинспекция Надеждинского района сообщила о ДТП на трассе А-370 «Уссури», произошедшем на 697 км.

38-летний водитель Toyota Carina, двигаясь из Уссурийска в Владивосток, потерял контроль и врезался в стоящий на обочине полуприцеп КРОНЕ SDP.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортным средством с признаками опьянения.

В медицинском учреждении у водителя взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков.

Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия. Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Алкоголь#Инцидент#Наркотики#ГАИ#Уссурийск#Реанимация
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