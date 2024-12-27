Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье

Автомобилист разбился в ужасающей аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет Алкоголь

Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Приморье. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Водителя доставили в реанимацию с травмами.

Госавтоинспекция Надеждинского района сообщила о ДТП на трассе А-370 «Уссури», произошедшем на 697 км. 38-летний водитель Toyota Carina, двигаясь из Уссурийска в Владивосток, потерял контроль и врезался в стоящий на обочине полуприцеп КРОНЕ SDP. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию. Полиция возбудила дело об административном правонарушении по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортным средством с признаками опьянения. В медицинском учреждении у водителя взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков. Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия. Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге. Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.