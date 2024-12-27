Машина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в Приморье

Posted 27 декабря, 04:47
Published 27 декабря, 04:47
Modified 29 декабря, 14:25
Updated 29 декабря, 14:25
Госавтоинспекция Надеждинского района сообщила о ДТП на трассе А-370 «Уссури», произошедшем на 697 км.
38-летний водитель Toyota Carina, двигаясь из Уссурийска в Владивосток, потерял контроль и врезался в стоящий на обочине полуприцеп КРОНЕ SDP.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию.
Полиция возбудила дело об административном правонарушении по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортным средством с признаками опьянения.
В медицинском учреждении у водителя взяли расширенный анализ крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков.
Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия. Водителей призывают соблюдать осторожность на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.