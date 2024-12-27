Приморские спортсмены исполнят детские мечты в акции «Ёлка желаний»

Министр спорта Приморского края, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Za Самбо» Жан Кузнецов снял новогодние шарики и исполнит желания сразу пятерых детей из Партизанска. Четверо из них живут в центре содействия семейному устройству. 13-летний Евгений и 16-летняя Диана мечтают о велосипедах. Желание 14-летнего Дмитрия — новые кроссовки. Надежде 15 лет, и она мечтает об акустической гитаре. Денису тоже 15, он живет с родителями и передвигается только с помощью ходунков, его мечта — получить на Новый год проектор.