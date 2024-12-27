Приморские спортсмены исполнят детские мечты в акции «Ёлка желаний»

Posted 27 декабря, 04:43
Published 27 декабря, 04:43
Modified 27 декабря, 04:45
Updated 27 декабря, 04:45
На торжественной церемонии награждения по итогам спортивного сезона представители спортивной общественности, руководители спортивных федераций, краевых учреждений в сфере спорта и профессиональных клубов сняли шарики с «Ёлки желаний». В посланиях дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из семей участников СВО и дети из семей с низким уровнем дохода написали о своих мечтах Деду Морозу.
Министр спорта Приморского края, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Za Самбо» Жан Кузнецов снял новогодние шарики и исполнит желания сразу пятерых детей из Партизанска. Четверо из них живут в центре содействия семейному устройству. 13-летний Евгений и 16-летняя Диана мечтают о велосипедах. Желание 14-летнего Дмитрия — новые кроссовки. Надежде 15 лет, и она мечтает об акустической гитаре. Денису тоже 15, он живет с родителями и передвигается только с помощью ходунков, его мечта — получить на Новый год проектор.
Также к акции присоединились и исполнят желания детей президент краевой федерации панкратиона, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края Джони Авдои и другие представители спортивных федераций Приморского края
Помощь в организации «Ёлки желаний» оказали активисты регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Благодаря всероссийскому движению представители спортивной общественности края осуществят желания почти 30 детей.