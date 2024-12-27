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Posted 27 декабря, 04:43

Published 27 декабря, 04:43

Modified 27 декабря, 04:45

Updated 27 декабря, 04:45

Приморские спортсмены исполнят детские мечты в акции «Ёлка желаний»

Приморские спортсмены исполнят детские мечты в акции «Ёлка желаний»

27 декабря 2024, 04:43
Фото: Пресс-служба Правительства Приморского края.
Президенты спортивных федераций региона, руководители профессиональных клубов и краевых учреждений во главе с министром физической культуры и спорта Приморья присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнят мечты юных приморцев.

На торжественной церемонии награждения по итогам спортивного сезона представители спортивной общественности, руководители спортивных федераций, краевых учреждений в сфере спорта и профессиональных клубов сняли шарики с «Ёлки желаний». В посланиях дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из семей участников СВО и дети из семей с низким уровнем дохода написали о своих мечтах Деду Морозу.

Министр спорта Приморского края, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Za Самбо» Жан Кузнецов снял новогодние шарики и исполнит желания сразу пятерых детей из Партизанска. Четверо из них живут в центре содействия семейному устройству. 13-летний Евгений и 16-летняя Диана мечтают о велосипедах. Желание 14-летнего Дмитрия — новые кроссовки. Надежде 15 лет, и она мечтает об акустической гитаре. Денису тоже 15, он живет с родителями и передвигается только с помощью ходунков, его мечта — получить на Новый год проектор.

Также к акции присоединились и исполнят желания детей президент краевой федерации панкратиона, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края Джони Авдои и другие представители спортивных федераций Приморского края

Помощь в организации «Ёлки желаний» оказали активисты регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Благодаря всероссийскому движению представители спортивной общественности края осуществят желания почти 30 детей.

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