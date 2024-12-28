Во Владивостоке предотвратили теракт у здания правительства Приморского края

Posted 27 декабря, 23:35
Published 27 декабря, 23:35
Modified 29 декабря, 14:25
Updated 29 декабря, 14:25
О готовящемся преступлении стало известно после того, как женщина устроила атаку на одно из банковских отделений города 23 декбаря.
Как выяснили следователи, неизвестные кураторы через мессенджер обещали женщине деньги за совершение терактов в местах массового пребывания граждан. После задержания на месте преступления, подозреваемая признала свою вину.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.