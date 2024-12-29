Ушел в школу и не вернулся: полицейские больше двух недель искали ребенка в Приморье

Posted 29 декабря, 01:14
Published 29 декабря, 01:14
Modified 29 декабря, 14:26
Updated 29 декабря, 14:26
16-летний подросток ушел из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в школу 9 декабря и не вернулся. Воспитатели обратились в полицию Находки.
Педагоги рассказали, что ранее подросток уже покидал место постоянного пребывания, имеет склонность к бродяжничеству и теряется далеко не в первый раз.
«Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный оповестил о происшествии все наружные наряды полиции. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел. К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтеры отряда „ПримПоиск“, которые обходили дворы, гаражи, подвалы, прочесывали лес, опрашивали одноклассников мальчика и учителей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Через несколько безрезультатных дней ребенок был объявлен в федеральный розыск, и поисковые мероприятия продолжились уже на территории всего края.
И 28 декабря благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального Управления МВД местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой в городе Владивостоке.
Сообщается, что противоправных действий в отношении школьника совершено не было. Юного путешественника доставили в отдел полиции Ленинского района УМВД России по городу Владивостоку. Позже его отправят в Центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов.