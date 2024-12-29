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Posted 29 декабря, 01:14

Published 29 декабря, 01:14

Modified 29 декабря, 14:26

Updated 29 декабря, 14:26

Пропавший больше двух недель назад подросток нашелся живым в Приморье

Ушел в школу и не вернулся: полицейские больше двух недель искали ребенка в Приморье

29 декабря 2024, 01:14

Пропавший больше двух недель назад подросток нашелся живым в Приморье

Сюжет
Полиция
Воспитанник детского дома Находки часто бродяжничал, в этот раз путешественника нашли во Владивостоке через две недели после исчезновения.

16-летний подросток ушел из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в школу 9 декабря и не вернулся. Воспитатели обратились в полицию Находки.

Педагоги рассказали, что ранее подросток уже покидал место постоянного пребывания, имеет склонность к бродяжничеству и теряется далеко не в первый раз.

«Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный оповестил о происшествии все наружные наряды полиции. По тревоге был поднят личный состав территориальных отделов внутренних дел. К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители МЧС, волонтеры отряда „ПримПоиск“, которые обходили дворы, гаражи, подвалы, прочесывали лес, опрашивали одноклассников мальчика и учителей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Через несколько безрезультатных дней ребенок был объявлен в федеральный розыск, и поисковые мероприятия продолжились уже на территории всего края.

И 28 декабря благодаря профессионализму и грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Владивостока и оперативникам уголовного розыска регионального Управления МВД местонахождение пропавшего установлено. Его задержали в районе улицы Каштановой в городе Владивостоке.

Сообщается, что противоправных действий в отношении школьника совершено не было. Юного путешественника доставили в отдел полиции Ленинского района УМВД России по городу Владивостоку. Позже его отправят в Центр содействия семейному устройству под опеку педагогов и психологов.

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Находка#Волонтеры#Госавтоинспекция#Подросток#Поиски#Детский дом
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