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Posted 30 декабря, 03:39

Published 30 декабря, 03:39

Modified 30 декабря, 03:39

Updated 30 декабря, 03:39

Адреса ёлочных базаров во Владивостоке

Остались без красавицы на новый год? Её ещё можно купить — адреса во Владивостоке

30 декабря 2024, 03:39

Адреса ёлочных базаров во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Если вы еще не обзавелись хвойной красавицей, которая станет центром новогоднего праздника в вашей семье, поспешите на ёлочный базар — их немало во Владивостоке. Там как раз вас ждёт ваша ёлочка.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: всего в краевом центре официально разрешена работа 12 ёлочных базаров. Он работают с 12 декабря, а закроются, что вполне логично, 31 декабря. Да, так бывает, что и вечером этого дня покупают ёлочку — помните, даже в фильме «Ирония судьбы или С лёгким паром» (16+) есть эпизод, в котором 31 декабря в лифт заходит мужчина с ёлкой.

Купить зелёную красавицу можно по адресам:

  • Верхнепортовая, 68,
  • Воронежская, 1,
  • Шилкинская, 21,
  • Светланская, 177.
  • Проспект Красного Знамени, 114 (две торговые зоны),
  • Терешковой, 10,
  • Карьерная, 22,
  • проспект Красного Знамени, 114,
  • Нахимова, 1,
  • Полярная, 1,
  • Сабанеева, 16
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год#Рынок#Новогодние праздники#Ёлочные базары
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