Внимание автомобилистам: подготовь машину к новогодним морозам в Приморье

Posted 3 января, 05:09
Published 3 января, 05:09
Modified 3 января, 05:09
Updated 3 января, 05:09
В условиях рождественских морозов, когда температура может опускаться ниже -20, а то -30 градусов по Цельсию, особенно важно провести тщательную проверку. В этой статье мы расскажем о необходимых действиях, которые помогут вам подготовить автомобиль к новогодним праздникам.
Проверьте аккумулятор
Зимние морозы могут негативно сказаться на состоянии аккумулятора. Если он старый или разряженный, вероятность того, что он не заведётся в холодную погоду, значительно возрастает.
Как проверить
Проверьте систему охлаждения
В зимний период система охлаждения автомобиля должна быть исправна, чтобы предотвратить перегрев двигателя и замерзание антифриза.
Как проверить
Замените масло и фильтры
Качественное моторное масло обеспечивает надежную работу двигателя в холодное время года.
Как проверить
Проверьте тормоза
Надежная работа тормозной системы — залог вашей безопасности на дороге.
Как проверить
Убедитесь в исправности отопителя и стеклоочистителей
Зимой важна не только видимость на дороге, но и комфорт внутри автомобиля.
Как проверить
Проверьте шины
Качество шин критически важно для безопасности при движении по скользким зимним дорогам.
Как проверить
Подготовьте автомобиль к длительной стоянке
Если вы планируете оставить автомобиль на длительное время во время праздников:
Защитите от холода
Убедитесь в безопасности
Соберите дорожный набор
На случай непредвиденных обстоятельств соберите дорожный набор:
Подготовка автомобиля к новогодним праздникам — важный шаг для обеспечения безопасности на дороге. Тщательно проверьте все системы автомобиля, замените необходимые жидкости и детали, а также соберите дорожный набор на случай непредвиденных ситуаций. Помните, что забота о своём автомобиле поможет избежать неприятных сюрпризов во время поездок в зимний период. Пусть ваши новогодние каникулы будут безопасными и радостными!