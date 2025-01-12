Цены — отвал башки: овощи для элиты появились в магазинах Приморья — фото

Posted 12 января, 06:20
Published 12 января, 06:20
Modified 13 января, 02:03
Updated 13 января, 02:03
Если в конце декабря перед приморцами стояла главная цель — успеть закупиться перед праздниками, то начало января у многих жителей региона более спокойное. Некоторые более внимательно стали смотреть на ценники и, мягко говоря, ошеломлены ценами в местных супермаркетах.
Стоимость «элитных» огурцов варьируется от 999 до 1 399 рублей.
«Я когда-то продавала их по 20 рублей за килограмм. Натуральные и свежие. А тут смотрю на полку и глаза на лоб полезли», — поделилась горожанка.
Ситуация с болгарским перцем и помидорами тоже весьма плачевная. Их цена колеблется в районе 1 000 рублей. Кило плодов томата оценивается в 1 499 рублей.