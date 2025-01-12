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Posted 12 января, 06:20

Published 12 января, 06:20

Modified 13 января, 02:03

Updated 13 января, 02:03

Цены на огурцы и помидоры перевалили за 1 300 рублей в Приморском крае

Цены — отвал башки: овощи для элиты появились в магазинах Приморья — фото

12 января 2025, 06:20

Цены на огурцы и помидоры перевалили за 1 300 рублей в Приморском крае

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Цены
Некоторые россияне ожидали подорожание продуктов. Но цены на некоторые товары повергли в шок жителей Владивостока.

Если в конце декабря перед приморцами стояла главная цель — успеть закупиться перед праздниками, то начало января у многих жителей региона более спокойное. Некоторые более внимательно стали смотреть на ценники и, мягко говоря, ошеломлены ценами в местных супермаркетах.

Стоимость «элитных» огурцов варьируется от 999 до 1 399 рублей.

«Я когда-то продавала их по 20 рублей за килограмм. Натуральные и свежие. А тут смотрю на полку и глаза на лоб полезли», — поделилась горожанка.

Ситуация с болгарским перцем и помидорами тоже весьма плачевная. Их цена колеблется в районе 1 000 рублей. Кило плодов томата оценивается в 1 499 рублей.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Цены#Праздники#Январь
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