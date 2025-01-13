Символ веры изготовили волонтёры для прихожан Казанского храма Божьей Матери

Posted 13 января, 07:43
Published 13 января, 07:43
Modified 13 января, 07:43
Updated 13 января, 07:43
У каждой участницы акции свой подход к созданию изделия. Отличия в ткани, украшении и технике исполнения позволили сделать каждого ангела уникальным.
Серебряные добровольцы «закалены» в этом процессе, ведь акция проходит не в первый раз. Таких ангелочков вкладывали в коробки с гуманитарным грузом и отправляли бойцам на фронт. Эту партию передали в Казанский храм иконы Божьей матери, где накануне прошёл Рождественский концерт. Сцену украсили изготовленными ангелами.
«Ангел — символ чистоты, доброты, мира, он символ семьи, любви и даже детей. Для меня — это символ веры. Мы приурочили наше мероприятие прошедшему Рождеству, грядущему Старому Новому году. А участникам концерта пожелали здоровья, счастья, мира и добра. Мы всем желаем заниматься такими добрыми делами!», — заключила серебряный волонтёр, зампредседателя Первореченского узлового совета ветеранов Татьяна Проскурова.