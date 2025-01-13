Символ веры изготовили волонтёры для прихожан Казанского храма Божьей Матери

Серебряные добровольцы «закалены» в этом процессе, ведь акция проходит не в первый раз. Таких ангелочков вкладывали в коробки с гуманитарным грузом и отправляли бойцам на фронт. Эту партию передали в Казанский храм иконы Божьей матери, где накануне прошёл Рождественский концерт. Сцену украсили изготовленными ангелами.