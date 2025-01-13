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Posted 13 января, 07:43

Published 13 января, 07:43

Modified 13 января, 07:43

Updated 13 января, 07:43

Символ веры изготовили волонтёры для прихожан Казанского храма Божьей Матери

Символ веры изготовили волонтёры для прихожан Казанского храма Божьей Матери

13 января 2025, 07:43
Фото: primorsk.er.ru.
На базе Владивостокского отделения «Единой России» активисты партпроекта «Старшее поколение» изготовили больше 100 ангелов ручной работы

У каждой участницы акции свой подход к созданию изделия. Отличия в ткани, украшении и технике исполнения позволили сделать каждого ангела уникальным.

Серебряные добровольцы «закалены» в этом процессе, ведь акция проходит не в первый раз. Таких ангелочков вкладывали в коробки с гуманитарным грузом и отправляли бойцам на фронт. Эту партию передали в Казанский храм иконы Божьей матери, где накануне прошёл Рождественский концерт. Сцену украсили изготовленными ангелами.

«Ангел — символ чистоты, доброты, мира, он символ семьи, любви и даже детей. Для меня — это символ веры. Мы приурочили наше мероприятие прошедшему Рождеству, грядущему Старому Новому году. А участникам концерта пожелали здоровья, счастья, мира и добра. Мы всем желаем заниматься такими добрыми делами!», — заключила серебряный волонтёр, зампредседателя Первореченского узлового совета ветеранов Татьяна Проскурова.
#Общество#Владивосток#Новости#Единая Россия#Добровольцы#Рождество
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