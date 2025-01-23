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Posted 23 января, 08:37

Published 23 января, 08:37

Modified 23 января, 08:39

Updated 23 января, 08:39

В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

23 января 2025, 08:37
В Хасанском районе суд вынес два решения по делам о распространении недостоверных сведений о тиграх. У нарушителей изъяли телефоны и назначили штрафы.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает значительный рост числа фейковых сообщений о тиграх в социальных сетях и мессенджерах. Особую популярность получают старые видеозаписи, которые выдаются за новые, а также намеренно искаженная информация о встречах с хищниками.

По словам Сергея Арамилева, многие фейки создаются профессионально и распространяются через неофициальные каналы связи. Люди склонны больше доверять сообщениям из мессенджеров, воспринимая их как информацию от близкого круга общения.

Правоохранительные органы призывают жителей Приморья проверять достоверность информации и использовать официальные каналы связи. За распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность вплоть до конфискации средств связи.

#Происшествия#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Мессенджеры#Правоохранительные органы#Хасанский район#Социальные сети#Тигры
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