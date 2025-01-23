В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает значительный рост числа фейковых сообщений о тиграх в социальных сетях и мессенджерах. Особую популярность получают старые видеозаписи, которые выдаются за новые, а также намеренно искаженная информация о встречах с хищниками.