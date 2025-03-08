«Женская любовь ведет нас к Победе»: Олег Кожемяко поздравил женщин Приморья

В этот день мы поздравляем наших мам и бабушек, жён и дочерей, сестер и коллег. Стараемся окружить вас заботой и вниманием, благодарим за понимание и чуткость. Ваши мудрость и вера помогают мужчинам ставить самые смелые цели и добиваться их. Сегодня нам как никогда нужна такая поддержка, от которой во многом зависит настоящее и будущее России. Особое восхищение вызывают те прекрасные женщины, которые ждут своих близких из зоны специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь фронту. Как и 80 лет назад, в Великую Отечественную войну, женская любовь ведет наших воинов к долгожданной Победе.