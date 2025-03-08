zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 09:57

Published 8 марта, 09:57

Modified 8 марта, 09:59

Updated 8 марта, 09:59

Губернатор Приморского края поздравил женщин с праздником

«Женская любовь ведет нас к Победе»: Олег Кожемяко поздравил женщин Приморья

8 марта 2025, 09:57

Губернатор Приморского края поздравил женщин с праздником

Сюжет
Поздравления
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил женщин с праздником — Международным женским днём 8 Марта.

«Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём! — сказал в своём поздравлении Олег Николаевич. — 8 марта — праздник любви, красоты и новой надежды, когда с вашими улыбками в каждый дом приходит настоящая весна.

В этот день мы поздравляем наших мам и бабушек, жён и дочерей, сестер и коллег. Стараемся окружить вас заботой и вниманием, благодарим за понимание и чуткость. Ваши мудрость и вера помогают мужчинам ставить самые смелые цели и добиваться их. Сегодня нам как никогда нужна такая поддержка, от которой во многом зависит настоящее и будущее России. Особое восхищение вызывают те прекрасные женщины, которые ждут своих близких из зоны специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь фронту. Как и 80 лет назад, в Великую Отечественную войну, женская любовь ведет наших воинов к долгожданной Победе.

Пусть в вашей жизни случаются счастливые перемены, множатся достижения в работе и личной жизни, творчестве и увлечениях. Желаю вам праздничного настроения, душевной гармонии и весеннего тепла круглый год!».

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#8 марта#Олег Кожемяко#Поздравления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика