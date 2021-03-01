Введение нового порядка техосмотра отложили

Введение нового порядка техосмотра отложили

Сегодня, 09:32БизнесФото: Медиахолдинг1MiПравительство опасается неизбежных накладок и риска для здоровья людей
У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность даёт постановление, подписанное Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Решение о продлении действующей системы техосмотра премьер анонсировал 25 февраля. «С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — заявил Михаил Мишустин.

В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, подчеркнул глава Правительства.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам сделать всё, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески», — подчеркнул Председатель Правительства.

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