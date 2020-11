Проект "1000 дворов" охватил почти всю территорию Приморья

Придомовые территории, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы

Придомовые территории, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы ВАЖНО География победителей проекта «1000 дворов» охватила почти всю территорию Приморского края – от поселка Хасан на юге региона до поселков Восток и Светлая на севере. Почти половина дворов-победителей находится в трех крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке и Уссурийске. В Артеме отремонтируют 60 дворов, в Спасске-Дальнем – 36 дворов, в Большом Камне – 21 двор, в Дальнегорске и Лесозаводске – по 22 двора, а в Арсеньеве новый облик обретут 17 придомовых территорий. На фото: Одним из важных остается вопрос сохранности установленного инвентаря и использования новых спортивных и детских площадок. Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter