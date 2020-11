Сколько можно? Красной икре ограничат вес в частных чемоданах

Власти решают, сколько лососевой икры можно взять в самолет "для личного потребления"

Правительство Камчатского края внесло ряд предложений для противодействия незаконному обороту красной икры на Дальнем Востоке. Вице-Губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев принял участие в состоявшемся накануне заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одним из ключевых вопросов, который обсудили участники совещания, стало ограничение объема разрешенной к авиаперевозке лососевой икры. Так, Росрыболовство считает целесообразным установить норму в 10 килограммов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Как отметил глава ведомства Илья Шестаков, в настоящее время в Дальневосточном федеральном округе сложилась практика перевозки физическими лицами в багаже по сути коммерческих партий лососевой икры, которые предназначены, прежде всего, для дальнейшей перепродажи, не проходят ветеринарный контроль и зачастую не имеют документов производителя. Как правило, это продукция собственного производства, не отвечающая санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, без промышленной маркировки и необходимых ветеринарных документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Более того, в ходе транспортировки качество икры значительно ухудшается и дальнейшее ее употребление может представлять реальную угрозу здоровью людей. «Ограничение объема разрешенной к авиаперевозке лососевой икры может стать очень действенной мерой, в этом ни у кого нет сомнений. Илья Васильевич обозначил норму в 10 килограммов, мы предлагаем ее увеличить до 32 килограммов включительно без сопроводительных документов. Но для установления любых ограничительных норм необходимо, прежде всего, определить на федеральном уровне критерии, по которым икорная партия будет отнесена к личному потреблению. Кроме того, важно понять, в чьи полномочия будет входить проверка багажа на предмет наличия икры, а также весовой контроль», - сказал Вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев. По решению членов комиссии, министерство транспорта РФ проработает возможные варианты совместно с представителями авиакомпаний. Журнал "Дальневосточный капитал".

