Недавно вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что одним из механизмов решения накопившихся в дальневосточной лесной отрасли острейших проблем и деформаций станет новая цифровая платформа, позволяющая контролировать выделение и освоение лесных участков, оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке

