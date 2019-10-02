Почта России поменяла статус

«Я благодарю коллег из Министерства цифрового развития, Росимущества, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, Общественной Палаты и иных ведомств, которые оказывали нам помощь и поддержку на всех этапах подготовки и реализации процедуры реорганизации Почты России. Выполнение огромного плана мероприятий в столь сжатые сроки стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса, - отмечает генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов. – Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании».