Доллар замер: приморский экономист рассказал, куда пойдет доллар

Курс доллара, вот уже третий день держится на уровне 73 рубля 87 копеек. В отличие от курса ЦБ, коммерческий курс во Владивостоке изменился. Доллар подрос в покупке на 13 копеек, а в продаже всего на 5.

«Это вполне нормально! В период новогодних праздников Центральный Банк, как и большинство Россиян уходит на каникулы. Поэтому ставка заморожена» — говорит независимый экономист Александр КИКТЕНКО. « Однако рынок не останавливается, и устанавливает свой курс, исходя из итогов торгов на международных биржах» — продолжает эксперт. Несмотря на предсказания ряда аналитиков, руль не взлетел до 75 (в самых чёрных прогнозах до 80). Конец декабря традиционно не очень позитивно влияет на отечественную валюту. Именно в эти дни большинство российских компаний расплачивается по внешним долгам, что без сомнения влияет на спрос американской валюты, а следовательно, подкашивает стоимость рубля, но в этом году глобального падения не случилось. «Не смотря на мрачные прогнозы доллар не отыгрался на начале прививочной компании в США. То ли конфронтации, между действующим и будущим президентом сказали своё слово, то ли на заокеанскую валюты повлияли новости о «нервной» прививочной компании от covid19», в любом случае скачок доллара 30 декабря на 22 копейки, может стать последним в этом году значительным подъёмом американской валюты относительно российского рубля» — пояснил сложившуюся на валютном рынке ситуацию Александр Киктенко. Специалисты «Ренессанс Капитала» заявили, что в первом квартале 2021 года российская валюта будет стоить 76 рублей за доллар. Однако, в Министерстве экономического развития России спрогнозировали, что курс доллара в 2021 будет равняться 72,4 рубля. Наряду с этим, эксперты отделения мирового финансового агентства Bloomberg считают, что за зиму доллар упадёт до 70рублей, ведь не даром именно это агентство заявило о том, российская валюта в этом году является одной из самых перспективных валют предстоящего года. По данным РБК Агентство опросило 63 управляющих активами, стратегов и трейдеров. Рубль по прогнозам роста идет следом за китайским юанем и мексиканским песо. Сегодня выгоднее всего во Владивостоке можно купить доллар за 75 рублей 8 копеек в «Альфа банке», а продать в «Банк Дом РФ» по 74рубля 15 копеек.

