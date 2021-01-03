Доллар замер: приморский экономист рассказал, куда пойдет доллар

Специалисты «Ренессанс Капитала» заявили, что в первом квартале 2021 года российская валюта будет стоить 76 рублей за доллар. Однако, в Министерстве экономического развития России спрогнозировали, что курс доллара в 2021 будет равняться 72,4 рубля. Наряду с этим, эксперты отделения мирового финансового агентства Bloomberg считают, что за зиму доллар упадёт до 70рублей, ведь не даром именно это агентство заявило о том, российская валюта в этом году является одной из самых перспективных валют предстоящего года. По данным РБК Агентство опросило 63 управляющих активами, стратегов и трейдеров. Рубль по прогнозам роста идет следом за китайским юанем и мексиканским песо.