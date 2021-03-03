Инвесторы из Гонконга увеличили объем вложений в игорную зону в Приморье

Гонконгский инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. уже провел предпроектные работы на участке № 10 (рядом с действующим комплексом) и разработал новый эскизный план нового гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Phase 2. По решению гонконгской компании — бенефициара SunCity Group Holdings Ltd была изменена архитектурная концепция, в связи с чем была пересмотрена структура инвестиционного объекта, изменены основные характеристики и увеличен планируемый объем инвестиций.