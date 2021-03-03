Инвесторы из Гонконга увеличили объем вложений в игорную зону в Приморье

Сегодня, 15:00БизнесФото: Правительство Приморского краяСтроительство планируется начать уже в 2021 году
Действующие инвесторы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» продолжат реализацию проектов в бухте Муравьиная. Строительство планируется начать уже в 2021 году, сообщает правительство Приморья.
В АО «Корпорация развития Приморского края рассказали, что первый этап развития территории в бухте Муравьиная предполагает строительство игорной зоны, а именно 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино и сопутствующей развлекательной инфраструктурой для семейного отдыха.
«Сегодня на территории уже введены в эксплуатацию два крупных развлекательных объекта — Tigre de Cristal и „Шамбала“. Согласно условиям инвестиционных соглашений проекты реализуются поэтапно. Строительство объектов второго этапа компании начнут уже в этом году — по скорректированному графику», — сообщил исполнительный директор корпорации Игорь Трофимов.
Гонконгский инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. уже провел предпроектные работы на участке № 10 (рядом с действующим комплексом) и разработал новый эскизный план нового гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal Phase 2. По решению гонконгской компании — бенефициара SunCity Group Holdings Ltd была изменена архитектурная концепция, в связи с чем была пересмотрена структура инвестиционного объекта, изменены основные характеристики и увеличен планируемый объем инвестиций.
«Эскизный проект строительства второй стадии и концептуальный проект застройки представлен на согласование в Корпорацию развития Приморского края. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Представитель инвестора в ближайшее время готов представить проект на Инвестиционном совете Приморского края при губернаторе», — обозначил Игорь Трофимов.