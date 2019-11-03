ЖСК "Остров" во Владивостоке надеется только на Путина

Компания была отстранена от генподряда по строительству поселка общим собранием ЖСК «Остров» и куратором этого строительства – АО «ДОМ.РФ». В дальнейшем куратор взял всю организацию строительства на себя, ввел на стройплощадку своего технического заказчика и своего генподрядчика. Членам ЖСК было обещано, что уже в сентябре они по графику начнут получать ключи от своего жилья, а до конца этого года поселок будет полностью сдан. Но ключи так и не выдаются, и с вводом всего поселка в этом году, похоже, тоже не получается.