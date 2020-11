ЖСК "Остров" во Владивостоке надеется только на Путина

Пикет обманутых пайщиков состоялся в Парке Победы

Очередной пикет участников обманутых пайщиков состоялся 3 ноября во Владивостоке в Парке Победы Глядя на этих людей, которые вышли на пикет с детьми и родственниками, трудно поверить, что уже восьмой год они живут в условиях чудовищного обмана – приветливые, добрые лица, культурная нормативная речь, улыбки, трудно объяснимый оптимизм и вера в то, что государство и президент укажут кому надо, и все наладится. Весной 2012 года в преддверии завершения строительства кампуса ДВФУ для обеспечения жильем преподавателей ДВФУ и ученых институтов ДВО РАН государством было решено выделить землю на о. Русском и организовать ЖСК для строительства малоэтажного поселка. В октябре состоялось учредительное собрание ЖСК «Остров», а в ноябре он был зарегистрирован как юридическое лицо. В дальнейшем в ЖСК были приняты и пожелавшие построить для себя жилье в этом поселке приморские многодетные семьи. Построить жилье было обещано через два года, но и по сегодняшний день еще ни одного индивидуального дома и квартиры в многоквартирной малоэтажке несколько сот членов ЖСК не получили. Это притом, что все деньги, необходимые для строительства с них были собраны еще в первые два года, а затем было проплачено и удорожание, без которого привлеченная к генподряду ИСК «Аркада», строить не собиралась. Участники пикета к этой компании особенно неравнодушны, считая, что «вор должен сидеть в тюрьме». Свои обязательства перед ЖСК компания не выполнила и не смогла объяснить кооператорам: куда девались полмиллиарда рублей, которые им были авансом выделены на строительство. Однако было замечено, что после получения этого аванса как-то ожили другие несколько объектов генподрядчика. Компания была отстранена от генподряда по строительству поселка общим собранием ЖСК «Остров» и куратором этого строительства – АО «ДОМ.РФ». В дальнейшем куратор взял всю организацию строительства на себя, ввел на стройплощадку своего технического заказчика и своего генподрядчика. Членам ЖСК было обещано, что уже в сентябре они по графику начнут получать ключи от своего жилья, а до конца этого года поселок будет полностью сдан. Но ключи так и не выдаются, и с вводом всего поселка в этом году, похоже, тоже не получается. Именно поэтому за последние 10 дней это уже второй пикет членов ЖСК «Остров», надеющихся, что их акции опять оживят застывающую стройку и приблизят их новоселья. При этом люди отмечают, что уже построенные дома сейчас быстро осваивает грибок, и в них имеется множество недостатков, которые придется устранять им самим, когда строители завершат свою миссию по строительству поселка. В ближайшем номере газеты «Золотой Рог» выходит статья, в которой оценивается общая ситуация по этому приморскому долгострою. Однако, мы вряд ли ограничимся одним материалом в раскрытии механизма этого смелого эксперимента или же блестящей аферы – в том, как это квалифицированно назвать, мы надеемся, нам помогут и представители «ДОМа.РФ», и члены ЖСК, и специалисты компетентных органов. Фото автора. ЖСК «Остров» снова вышел на пикет. С детьми и плакатами. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

