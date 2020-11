Совместная научная экспедиция России и КНР по Дальнему Востоку стартует во время ВЭФ-2019

В рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится торжественная церемония проводов седьмой российско-китайской научной экспедиции по дальневосточным морям и Тихому океану на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев"

В рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится торжественная церемония проводов седьмой российско-китайской научной экспедиции по дальневосточным морям и Тихому океану на научно-исследовательском судне «Академик М.А. Лаврентьев». Планируется, что в церемонии примут участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, делегация Министерства природных ресурсов КНР и руководство Первого института океанографии Министерства природных ресурсов КНР (ПИО МПР). Экспедиция организована Тихоокеанским океанологическим институтом имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук и ПИО МПР и проводится в соответствии с планами работы Российско-китайского научного центра по изучению океана и климата. В исследованиях примут участие молодые ученые обеих стран. Во время экспедиции для них будут прочитаны лекции и проведено обучение классическим и новейшим методам исследований. Совместные исследовательские экспедиции России и Китая проводятся с 2010 года в рамках сотрудничества в области исследования и использования Мирового океана. Ожидается, что выполненные в ходе седьмой экспедиции исследования будут иметь важное прикладное значение для оценки нефтегазовых ресурсов Тихого океана и прогнозирования изменения климата в регионе и усилят лидирующую роль российских ученых в области исследований Тихого океана. Седьмая российско-китайская экспедиция стартует в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР и станет важным шагом в развитии двустороннего взаимодействия в научной сфере. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

