Гуменюк взялся за национальную политику на территории Владивостока

Мэр Владивостока займется отношениями между русскими, узбеками, таджиками и другими

Мэр Владивостока займется отношениями между русскими, узбеками, таджиками и другими Во Владивостоке создан Совет по межнациональным отношениям при администрации города Владивостока. Его председателем стал Олег Гуменюк, глава города Владивостока. Заместитель председателя Совета – Татьяна Бережная, заместитель главы администрации Владивостока. В Совет вошли 25 представителей власти и общественных орагнизаций. Среди них - Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока; Николай Авдеенко, председатель Совета общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Владивостока»; Валентин Андрейцев, председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края; Магомед Гаджидибиров, директор Приморской краевой общественной культурной организации «Наш Дагестан»; Максим Захаренков, председатель Приморской региональной общественной организации по сохранению культурного наследия казачества «Казачий стан»; Рамиз Зейналов, председатель общественной организации «Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)»; Сергей Карагодин, атаман станичного казачьего общества «Станица Радонежская»; Эдуард Мищенко, руководитель Владивостокского отделения общественной организации «Немецкая Национально-культурная автономия Приморского края»; Лариса Москаленко Дмитриевна - директор автономной некоммерческой организации «Украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица»; Баходир Нураков, председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «АДОЛАТ» (СПРАВЕДЛИВОСТЬ) Приморского края; Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края; Наиль Рязапов, заместитель председателя Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба); Александр Соколовский, председатель Правления Приморской краевой общественной организации «Общество Дружбы с Вьетнамом»; Татьяна Ткаченко, председатель Правления региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «ГОРЛИЦА»; Шухрат Эгамбердиев, заместитель председателя Приморской региональной общественной организации Таджикской Диаспоры «Дусти» (Дружба) и другие. Совет по межнациональным отношениям при администрации города Владивостока является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия между администрацией города Владивостока и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики на территории Владивостокского городского округа, гармонизации межнациональных отношений, сохранения и развития национальных культур народов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter