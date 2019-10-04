Ущерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд рублей

- Всего в зону подтопления в летний паводок попало 1040 домов. Примерно 300 из них уже ранее подтапливались и были расселены. Однако, на момент наводнения в них опять оказались прописаны люди. Примерно 30 домов были куплены, то есть их жильцы являются добросовестными приобретателями. По закону, мы им также, как и остальным, должны выплатить компенсации. Другое подобное жилье и способы его получения проверяет прокуратура, - пояснил Анатолий Литвинчук.