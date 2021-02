Крупные предприятия Приморья до сих пор не рассчитались с уволенными сотрудниками

Как сообщает Приморскстат, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по сведениям, полученным от организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) на 1 января 2021 года составила 17,8 млн рублей и за месяц уменьшилась в 1,9 раза.

Как отмечается, существенное снижение задолженности произошло из-за выплат в декабре 2020 года на ОАО «Радиоприбор» уже уволенным работникам. Было выплачено более 18 млн рублей, оставшаяся сумма долга составляет 3 млн рублей 32 работникам. Одновременно большие долги сохраняет ООО «ПМЗ» (Приморский механический завод) в г. Спасске-Дальнем — 11,9 млн рублей не выплачены 99 работникам в среднем по 120 тыс. рублей, большинство из них тоже уволены. СХПК «Краснореченский» выплачивает заработную плату месяцем позже. Так, за ноябрь 2020 года, к началу нового года, задержали заработную плату 81 работнику в среднем по 24 тыс. рублей.

